La asambleísta del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, no está de acuerdo con la pretensión de "castigar" a la gente con más impuestos, por lo que considera que el proyecto presentando no tiene nada de crecimiento económico sino que es netamente recaudatorio.

"El camino al éxito es distinto a castigar con más impuesto al ciudadano", dijo Reyes al reprochar la "ineptitud y poca creatividad" de Gobierno a la hora de plantear una reactivación económica que no se ejecutará con lo presentado.

A su juicio, el equipo económico de Lenín Moreno debería irse para su casa por mantener la misma receta fracasada del Gobierno anterior.

"Dijeron que la mesa no estaba servida pero en dos años y medio no han hecho nada. Llevan dos años y medios lamentándose y echándole la culpa al Gobierno anterior, pero a punta de lamentos y paños tibios no se corrigen las cosas, es necesario cambiar el modelo fracasado".