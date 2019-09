1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 23 Septiembre 2019

Para el Foro de Economía y Finanzas, se ven claramente las voces interesadas que unidas a ciertos bancos internacionales proponen subir el impuesto al valor agregado IVA y además introducir otras formas impositivas para recaudar de las familias al menos 1600 millones de dólares adicionales, justamente en medio del estancamiento de la actividad económica y el más alto desempleo-subempleo del que se tenga noticia.

Mediante un comunicado dirigido al presidente de la República, Lenín Moreno, manifiestan que el real y subyacente motivo de estas voces es pagar sin demora la deuda pública "aunque a usted le lleven a cometer un grave error". Exponen que la deuda pública hay que pagarla pero con el dinero proveniente de una recaudación tributaria sustentada por una economía en crecimiento, adecuada y estable, evitando sacrificar aún más a las familias y en especial a la población pobre.

A juicio del organismo, escuchar las voces que aconsejan subir el IVA cuando la economía desciende también dañaría a las PYMES y pequeños emprendimientos que carecen de suficiente resistencia para superar los efectos derivados de mayores impuestos. Tampoco se apoyaría la reconstrucción de la competitividad, incrementando los costos de producción con mayores impuestos ni con los perjudiciales estímulos que una decisión de este tipo produciría sobre la evasión tributaria y el contrabando.

Creen, en tanto, que se trata del más regresivo de todos los impuestos porque con relación al ingreso personal un incremento en el IVA hace que paguen más los que menos tienen, precisamente lo contrario de lo que Lenín Moreno suele asegurar, pública y reiteradamente en sus intervenciones.

Exhortan al mandatario nacional observaar con cuidado las dolorosas estadísticas de pobreza y pobreza extrema por ingresos que publica el INEC, aquellas que atrapan al 25.5% de una población nacional de 17.3 millones de ecuatorianos con ingresos que en promedio no superan 85 dólares mensuales, menos de 3 dólares diarios, y peor aún, considerando que dentro de ese porcentaje hay un 9.5% de personas que están sobreviviendo con ingresos que son inferiores a 48 dólares mensuales, menos de 1.50 dólares por día.

Piden, además, que repare también en el 38% de pobreza multidimensional que afecta a la población nacional, produciendo graves carencias en nutricion, salud, salubridad, educación y vivienda, virtualmente eliminando las oportunidades para progresar, consolidando pobreza y miseria. "Nadie debería pasar por encima de estas realidades o pretender que no existen".

El Foro de Economía y Finanzas ve absurdo y nocivo continuar deprimiendo el ingreso real de los ecuatorianos y el consumo de sus hogares, las compras de los consumidores y las ventas de las empresas. En el largo plazo cualquier economía tiene crecimiento pero también “en el largo plazo todos estaremos muertos” (Keynes).

"El sentido común unido a los principios y fundamentos que rigen la sana economía son los que hacen posible que las familias vivan dignamente, encuentren estabilidad económica y oportunidades para progresar. Buena economía es la que ofrece resultados positivos y concretos sin dejar espacio para los fanatismos conceptuales ni las vanidades personales que pretenden justificar los fracasos de una penosa conducción económica o esconderlos de la ira ciudadana".

La institución detalla, en el manifiesto, que no son nada buenos los resultados de la conducción económica tanto que ni siquiera el recesivo programa de consolidación fiscal suscrito con el FMI logra sustentar el nivel de Riesgo País Ecuador. Por lo que plantean como necesario el conducir el gasto del Sector Público No Financiero y el tamaño del Estado por debajo del equivalente al 25% del PIB, "pero hay que hacerlo dentro de la realidad social y económica del país, mediante la instrumentación de un adecuado programa económico multianual que coherente con el crecimiento económico, paralelamente modernice y reforme el sistema tributario, promueva la competitividad, la inversión, la actividad económica y el empleo, luego habrá que privilegiar el ahorro. Ahora es necesario que la economía y la gente se recuperen".

Reiteran que ea asistencia financiera del FMI no les ha sido suficiente a los mercados para confiar en Ecuador, justamente por carecer de un programa comprometido con el crecimiento de la economía y la responsabilidad fiscal. "Es necesario iniciar el cambio en la conducción económica incluyendo la serena decisión de buscar reestructurar la deuda pública comercial, como ahora mismo lo están haciendo otros países, incluso de menor desarrollo relativo. El poder de los acreedores es importante pero no determinante. Ecuador puede y debe renegociar términos contractuales de deuda cara".

"Es prioritario y urgente obtener un debt relief o alivio financiero para reducir la creciente y pesada carga en intereses y reprogramar los vencimientos de capital de los actuales 16657 millones de dólares en bonos emitidos en los mercados internacionales. También es ineludible reestructurar el saldo de las obligaciones contraídas con empresas chinas para liberar nuestro petróleo. No se trata de no pagar sino de producir las condiciones para poder hacerlo".

Finalmente, la institución manifestó que el llamado Plan de Prosperidad carece de sustentos reales y por eso no ha logrado ni puede lograr beneficios efectivos que se transmitan a los mercados y a las familias. "El Foro de Economía y Finanzas Públicas cree firmemente que incrementar el IVA o introducir cualquier otro mecanismo tributario que debilite el presupuesto familiar, constituye una dañina equivocación que sólo agravará la crisis económica, desestabilizará la paz social y alentará el populismo electoral. No lo proponga señor Presidente. Con más impuestos y más deuda no se sostiene ninguna economía y menos aún puede hacerlo la ecuatoriana. El país tiene efectivas posibilidades de vencer la crisis, debe y puede lograrlo, no es inmediato ni es simple pero ciertamente es posible si no se asfixia su economía y pensando en el beneficio de todos se la conduce correctamente", concluye el manifiesto.