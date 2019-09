1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 23 Septiembre 2019

El viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, Byron Flores, expuso este lunes que se está regulando el tema del suero de leche y no prohibiendo su comercialización. "El suero no es malo pero no estamos a favor de que se mezcle con la leche blanca", dijo.

Flores detalló que el suero es un subproducto del queso y en tanto tiene condiciones nutricionales inferiores a las de la leche, por tal razón no es correcto que se mezclen ambas. Ante ello, se busca que para su venta el suero sea correctamente etiquetado.

Desde el Gobierno se estableció que la leche será el único producto de color blanco y líquido, mientras que el suero y otros subproductos deberán tener color y sabor. (PMB)