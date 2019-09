1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Septiembre 2019

La audiencia preparatoria de juicio en el caso Singue está prevista para este jueves, la representante legal de 'Gente Oil' y el abogado de la empresa, Silvana Pástor y José Molina, respectivamente, se encuentran preparados para enfrentar la audiencia en donde esperan sean tomados en cuenta todos los descargos presentados durante este dos últimos años.

A juicio de Pástor, este caso no debió entrar a un proceso penal ya que el contrato dejó "altos beneficios" al Estado ecuatoriano. El inversionista privado puso 140 millones de dólares en un campo cerrado y abandonado por 15 años, que no generaba nada el país, y le dio tras su reapertura unos 330 millones de dólares entre ingresos y tributos al país.

Molina explicó que no existió peculado porque la negociación fue establecida por 33 dólares por barril y ni siquiera se le pagó a la compañía esa tarifa por los gastos del Estado.

Ante ello, Pástor detalló porque la compañía está con un flujo de caja negativo y por qué no se puede hablar de un peculado cuando el Estado no puso recursos, todo lo puso el inversionista, siguen dentro de los márgenes de renta petrolera establecidos por la Constitución y en la industria se le reconoce al caso Singue como de éxito porque estuvo cerrado por 15 años sin generar beneficios. "Si no se colocaban recursos, no podrían extraer petróleo".

Los representantes de 'Gente Oil', además, hablaron sobre las reservas probadas con las que se licitan los campos y en donde se corre un riesgo de que lo esperado no resulte. Finalmente, apuestan porque la Fiscalía retire la acusación ya que no existió perjucio al Estado. (PMB)