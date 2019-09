1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Septiembre 2019

Unos 30 millones de dólares podrían entrar al Ecuador por concesiones de empresas públicas, había afirmado el consejero presidencial Santiago Cuesta, pero CNT es el único proceso que está en marcha, abierto a la competencia y transparencia, recordó este domingo Carlos Vera durante su programa "Veraz".

"El Gobierno está desesperado por recursos ante la ineficiencia de la política económica liderada por Richard Martínez, a pesar de contar con el aval del FMI", dijo Vera al exponer casos que evidencian la necesidad de buscar dinero como con la Refinería de Esmeraldas.

Para hablar sobre por dónde ir el Gobierno con las concesiones que inciden en la economía, participaron en el panel el asesor presidencial, Santiago Cuesta; el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón; y el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, Fernando Ibarra.

Cuesta abrió el debate negando tener diferencias con el ministro de Energía, Carlos Pérez, sobre la Refinería de Esmeraldas, a juicio ésta deber ser cerrada para entregarle la concesión a una empresa que no contamine, algo que significaría una privatización.

Ibarra reprocha la falta de eficiencia por parte del Gobierno para ubicar a los mejores ecuatorianos y/o extranjeros para administrar las empresas públicas e invertir las riquezas generadas en el pueblo.

Alarcón, por su parte, ve un avance en democracia y recuperación de la institucionalidad pero no en materia económica, las ventas siguen cayendo, no se generan suficientes fuentes de empleo no se ha mejorado la competitividad, el gasto corriente ha crecido y eso genera preocupación en los empresarios. "Evitamos seguir el camino de Venezuela, pero ahora hay que evitar el peligro de terminar como Argentina".

Los panelistas no coinciden en cuanto al tema de la urgencia del Gobierno para traer recursos, así como en la falta de cumplimiento para bajar el gasto corriente y concesionar las empresas. (PMB)