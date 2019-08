1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 23 Agosto 2019

Eduardo Egas, director ejecutivo de la Corpei, recordó que durante 10 años se descuidó las relaciones comerciales con los Estados, "hay que recuperar el tiempo perdido". En esa línea -dijo- se ha reactivado el Consejo de Comercio e Inversión.

Egas, que fue funcionario del gobierno correísta, dijo que una tercera reunión del consejo está demorada. La razón: el sector agrícola con restricciones. Pero los aranceles, en el fondo, no son el problema sino las barreras no arancelarias. Hoy en día se pide hasta el certificado de bautizo de un producto. Amparados en la trasabilidad quieren saber cómo se sembró, en qué tierra, quién lo hizo, qué abono se uso, qué pasó en la cosecha, etc.

Según Egas, en el corto plazo no ve un acuerdo comercial bilateral con los EEUU, el principal mercado para productos ecuatorianos. Primero hay que resolver ciertos temas que subyacen, principalmente en el sector agrícola. (I-jt)

