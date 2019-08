César Rohon, destaca debate

Martes, 06 Agosto 2019

César Rohon, asambleísta del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), dijo que para este año se ha proyectado un crecimiento de la economía de apenas un 0,2%, que no le permitirá salir de la crisis. "En el Ecuador, al día de hoy, seis de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo", con el agravante de que no hay una ley del emprendimiento, por lo tanto este proyecto de ley que entra al primer debate en la Asamblea Nacional sería la primera ley del emprendimiento en el Ecuador.

Con esta ley, según Rohon, se estaría generando un marco jurídico para los emprendedores, para la innovación, "la economía ecuatoriana tiene que crecer, tiene que despegar". (I-jt)

