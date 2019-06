La Hora de Quito

Detalles Publicado el Sábado, 01 Junio 2019

Después de más de siete años de entrada en vigencia la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, la Corte Constitucional (CC) escuchó a los accionantes de una demanda de inconstitucionalidad en contra de esa norma y del denominado ‘Impuesto Verde’, incluido en ese cuerpo legal.

Ayer se realizaron dos audiencias públicas, en las que las juezas Karla Andrade y Daniela Salazar actuaron como sustanciadoras. Ellas deberán redactar los proyectos de dictamen para ser debatidos en el Pleno.

El principal cuestionamiento a la constitucionalidad de la Ley es cómo entró en vigencia. El exasambleísta Gilmar Gutiérrez, el abogado de la Cámara de Comercio de Quito Luis Núñez y otros actores, sostienen que no se cumplió con la vía establecida en la Carta Magna para los proyectos de ley que crean impuestos, los cuales deben ser remitidos por el Ejecutivo y sancionados por el Legislativo.

Pero la Asamblea no debatió ni aprobó la normativa, por lo que pasó por el Ministerio de la Ley. “La forma cómo se ordenó la publicación en el Registro Oficial crea un precedente gravísimo, que cualquier Presidente, a través de un proyecto económico urgente pueda cargar de impuestos al pueblo”, señaló Gutiérrez.

También se cuestionó que la Ley habría vulnerado el principio de irretroactividad de la norma, con cuatro disposiciones transitorias, que incorporaron la caución en los juicios de excepción de coactivas. Además, que contendría una duplicidad de materias, que está prohibido en el artículo 136 de la Constitución.

Réplica

El Estado, con representantes de la Presidencia, la Asamblea, la Procuraduría, el SRI, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, rechazó que la Ley sea inconstitucional y alertó que si los jueces acogen la demanda se pondrían en riesgo los ingresos tributarios.

Sus argumentos son que se cumplió la Constitución, puesto que el Presidente remitió el proyecto, la Asamblea no se pudo pronunciar por no existir los votos, lo que produjo inmovilismo legislativo previsto en la Ley y que no existen varias materias, sino que están concatenadas.

“Han transcurrido siete años y la Asamblea no ha derogado estas normas. Le ha dado una estabilidad al ingreso económico del Estado”, señaló la abogada del SRI, quien agregó que si se declarara la inconstitucionalidad se dejaría de percibir 497 millones de dólares.

‘Impuesto Verde’

Los accionantes también cuestionaron el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que afectaría a unos 2,7 millones de personas, según el colectivo Fuera Impuesto Verde. Esto porque se estarían vulnerando los derechos de las personas de la tercera edad y de bajos recursos. El cálculo, dijeron, confunde a los autos de alta gama y los de alto cilindraje.

El Estado insistió que lo que se busca es respetar los derechos de la naturaleza y promover un cambio de conducta. Sin embargo, el abogado de la Presidencia admitió que si el impuesto sigue no necesariamente redirigiría la compra. “Hay que revisar la tarifa. No aceptamos que sea inconstitucional”, dijo.

Derogatoria en manos de Asamblea

° El presidente, Lenín Moreno, envió ayer a la presidencia de la Asamblea Nacional el proyecto de ‘Ley Derogatoria del Impuesto Ambiental a la Contaminación’, conocido como ‘Impuesto Verde’.

En concordancia con lo que anunció en su discurso el pasado 24 de mayo, Moreno indicó en el único artículo que tiene el proyecto que “deróguese el Capítulo I ‘Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular’, del título innumerado ‘Impuestos Ambientales’, de la Ley de Régimen Tributario Interno, con todo el articulado contenido en el referido Capítulo”. Además, se agrega una disposición final donde se indica que dicha Ley entrará en vigencia una vez promulgada en el Registro Oficial.

El proyecto de Moreno deberá pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego a la comisión correspondiente para su debate y posterior aprobación en el Pleno. Al cierre de esta edición aún no había fecha de discusión en el CAL sobre este punto. (La Hora)