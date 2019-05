1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 31 Mayo 2019

Carros con mejores precios y 15 nuevas marcas, con un total de 89 modelos, son consecuencia del cambio de las políticas públicas en el sector automotor.

Como respuesta hay mayores ventas. El año pasado crecieron 31% en relación con el 2017 al vender 137.615 unidades, una cifra que casi alcanza el récord de 2011 de 139.808.

En tanto que desde enero hasta abril pasado ya se han comercializado 42.222 vehículos livianos y pesados.

La expansión del crédito y la eliminación de restricciones, como el cupo a las importaciones y las salvaguardias, influyeron en la comercialización de vehículos nuevos en el país. Sin embargo, una de las principales causas de la recuperación fue la demanda represada, indica Jaime Cucalón, presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA).

La entrada en vigencia del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE) desde enero del 2017 también impulsó la oferta. El precio de los automóviles bajó un promedio del 8%; el de los todoterrenos tipo SUV (Sport Utility Vehicle por sus siglas en inglés), el 9%; el de las camionetas, 6%; y el segmento de las vanes (furgonetas), 17% entre el 2016 y el 2018.

El acuerdo con la UE implica la eliminación progresiva de los aranceles hasta que los vehículos livianos de ese origen entren libre de impuestos al país desde el 2024.

Los autos del segmento económico de hasta $ 20.000 representaron el 37,1% del mercado en 2016, mientras que para el 2018 abarcaron el 41,2%. ¿A qué responde este cambio?

En el momento que ya no tienes cupos para la venta es normal, se va a tener mucha más importación y fabricación, tienes más oferta y a mayor oferta hay mejor precio, y eso ha hecho que se puedan importar carros y venderlos a mejores precios. Hoy hay más marcas asiáticas, específicamente autos chinos, que son más baratos de los que se traía anteriormente y eso ha hecho que los carros bajen de precio. También hay producidos en Europa que tienen un valor de $19.990, estos no existían anteriormente. Este es un factor adicional para que haya carros de más bajo costo. Ha sido beneficioso para el consumidor que estén abiertos los cupos y las importaciones puedan ser libres para todas las marcas.

¿Cómo mantener este dinamismo en el sector?

Hay que seguir firmando los convenios internacionales como el de la UE. Falta que se haga con Asia y con Estados Unidos, eso haría que los carros tengan aranceles más bajos y puedan tener precios más competitivos y justos. Recordemos que somos de los países de la región con los autos más caros y eso dificulta la renovación de los vehículos para los consumidores. La gente tiene que tener márgenes más bajos para poder vender y eso es lo que ha ocurrido con algunas marcas, eso ha sido importante para el consumidor, sobre todo.

¿Qué previsiones en ventas tienen para este año?

En el 2018 hubo ventas represadas por los cupos y se dio una recuperación de mercado, gente que pudo comprar su vehículo nuevo o sustituirlo. En todo caso para el 2019 hay una reducción del 2% hasta el 30 de abril, esperamos que esto se iguale hasta fin de año porque calculamos que las ventas serán parecidas a las del 2018. No prevemos ningún crecimiento.

¿De qué depende que se mantengan las ventas o incluso aumenten o se reduzcan?

Hay puntos importantes como lo anunciado sobre la eliminación del impuesto verde que no sabemos cuándo va a ocurrir. Eso beneficia a los dueños de carros usados, de todas maneras alivia un poco a quienes no han podido vender sus autos por los altos impuestos verdes que aún no han pagado. En cuanto a políticas del Gobierno para bajar aranceles, por el momento lo único que hay es que se sigan bajando los aranceles de los carros importados de la UE. Pero lo importante es que se cumpla con los tratados de libre comercio con Asia y Estados Unidos, para que pueda haber carros más competitivos de esos sectores del planeta.

Ustedes esperan la eliminación del llamado impuesto verde para el sector automotor, pero esto puede implicar que persistan vehículos más contaminantes.

Bueno, el tema de autos menos contaminantes ya está puesto en las normas INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), porque les cambiaron las especificaciones de los que se deben importar. Estos tienen que ser menos contaminantes y además más seguros y menos consumidores de combustible, entonces esos son cambios que se han dado ya en el sector automotor en los últimos dos años. Son modificaciones que se deben actualizar de forma permanente, aún estamos muy atrasados en lo que es contaminación y consumo, pero para eso necesitamos tener buen combustible y carros que tengan menos aranceles para poder importar los que tienen los motores adecuados para que sean menos contaminantes y consumidores. Esperamos que se elimine el impuesto verde, pero esto no será ahora sino cuando venga la reforma tributaria. La anulación daría un alivio a las personas que tienen carros con motores muy grandes o con varios años de uso. Hemos visto gente que tiene que pagar entre $6.000 y $7.000 como pendiente por el impuesto verde y esto no les permite cambiar sus vehículos.

¿Entonces para ustedes el impuesto verde es una traba para renovar el parque automotor?

Nadie va a comprar un vehículo que debe hasta $ 7.000 de impuesto verde, ni tampoco lo podrá vender el dueño. Muchas veces son carros que cuestan desde $ 8.000 hasta $10.000, pero a eso se suma lo que se debe en impuestos. Entonces es mejor dejarlo allí botado que se chatarrice. La idea es que los carros sigan funcionando cumpliendo con las condiciones medioambientales.

¿Se ha cumplido con el objetivo de invertir lo recaudado con el impuesto verde?

Nunca se supo qué se hizo con el dinero recaudado que se suponía que era para mejorar el tráfico, la calidad del combustible y crear mejores condiciones ambientales, pero nunca nadie dio una explicación de qué se ha hecho con eso, sino que simplemente fue a las arcas del fisco y lo que hicieron es crear un impuesto que les dio $900 millones desde su creación.

¿Por qué cree que los autos híbridos y eléctricos no han ganado mercado en Ecuador?

La tendencia mundial es que se construyan vehículos híbridos enchufables y eléctricos; mientras no haya una ayuda por parte del Gobierno para que estos puedan ser importados sin aranceles, no vamos a poder tener nunca el cambio que necesitamos. Nosotros nos estamos quedando fuera de la tendencia mundial porque seguimos con impuestos muy altos. Los carros eléctricos e híbridos cuestan más que un carro normal, al menos todavía. Esto no es un tema solo del IVA (impuesto al valor agregado), también es del ICE (impuesto a los consumos especiales) y de los aranceles. Se necesita ayuda del Gobierno para que los vehículos del país puedan ir cambiando poco a poco, como ya ocurre en algunas zonas del mundo.

¿En qué forma el desempleo está empujando a la compra de autos para hacer servicio de taxi a través de las aplicaciones como Uber o Cabify?

Más que un beneficio para la venta de carros, eso es positivo para la ciudadanía. Las autoridades competentes deben regular este servicio, porque esto funciona muy bien en el mundo. Los vehículos que se solicitan mediante aplicaciones seguirán creciendo mientras haya inseguridad. (El Universo)