Expreso de Guayaquil

Viernes, 31 Mayo 2019

La promesa de no suspender el servicio de energía eléctrica, realizada hace dos días por la Corporación Nacional Eléctrica del Ecuador (CNEL) y ratificada por el Gobierno Nacional, no consuela los ánimos ciudadanos.

“Soy de Samanes y mi planilla es de $ 300”, “Yo del Guasmo y pago $ 80”, “Yo vivo en Sauces, voy y vengo a esta agencia sin que me solucionen este cobro atroz”, gritaban sucesivamente tres de los varios usuarios que se plantaron ayer en la puerta de atención al cliente de la matriz de CNEL Guayaquil, para exigir soluciones.

Dentro de la agencia, la situación era igual. Poco espacio para sentarse por la cantidad de personas, atención lenta (según advierten los usuarios) y los gritos esporádicos de uno u otro cliente que había perdido la paciencia por la situación.

“Desde enero me hicieron un promediado de mis consumos y me hicieron firmar un convenio de pago por $ 700. En total yo pagaba cuotas de $ 40. Eso fue en el primer robo. Ahora que no termino ni la quinta letra del convenio, me sale una nueva planilla de $ 165. ¿La solución, según ellos? Hacer un nuevo convenio de pago”, lamentó Rosa Merino.

Una queja similar presentó Christian Carpierano, con una suma exorbitante en su planilla de $ 4.600. “No nos dan solución. He venido en busca de un arreglo real, pero para ellos la única solución es que tengo que pagar, y las cosas no son así. Nos están robando”, dijo.

Y no solo hay quejas por el consumo, sino que los usuarios también sospechan que se les sigue cobrando según el tarifario de alumbrado público, que fue derogado hace dos meses por el Gobierno, al considerarlo inadecuado.

“Que supuestamente han arreglado el problema de alumbrado público, eso es mentira, si siguen cobrando igual de caro, y ahora con esto todo se sumó a nuestros bolsillos”, mencionó Santos Mejía, un usuario.

Ayer Patricia Mendoza, coordinadora zonal de la Defensoría del Pueblo, recorrió la agencia matriz de CNEL para verificar la atención de los usuarios.

“Es importante que quienes tengan un reclamo, primero pongan su queja en CNEL, para que puedan cobrarles un promedio de los seis meses anteriores, como lo establece la ley, y no lo que marca el medidor de consumo”.

Al momento, la CNEL está realizando visitas a los hogares, siempre que se haya hecho algún reclamo por exceso de consumo de energía. Para esta labor se destinaron 25 cuadrillas en cada agencia, la ampliación a 80 módulos de atención y las agencias móviles, según consta en un comunicado publicado en las redes sociales de esta empresa.

Sin embargo, el acceso a la información por parte de la CNEL sobre la cantidad de afectados sigue siendo desconocida. También son inciertas las acciones legales que se están llevando a cabo con la finalidad de determinar responsables.

Mendoza, por su parte, aseguró que para el próximo lunes 3 de junio ha convocado a una reunión técnica con miembros directivos de la CNEL y de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Una vez más, este Diario consultó a Celec, ente rector de CNEL y principal accionista de Sercoel S. A. (Servicios Técnicos Especializados en Electricidad), posible responsable (según CNEL) de las fallas en la medición de consumo. Sin embargo, indicaron que ese no es un tema de su competencia.

NO HAY RESPUESTA

Este Diario envió e-mails a la directora de Comunicación de CNEL, Mariela Padilla, pero no obtuvo respuesta. Estas son las preguntas:

-¿Cuántas quejas se han presentando hasta el momento sobre el aumento en los valores de las planillas de energía?

-¿Qué acciones legales se han tomado para determinar responsabilidades?

Además, se solicito el contrato con la nueva empresa medidora del consumo de energía eléctrica.

