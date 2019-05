1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Homero Castanier, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que el organismo legislativo, en los próximos días, aprobará el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (Impuesto Verde) por el cual se eliminaría el artículo 13, referente al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, así como los 11 artículos innumerados agregados a continuación del Título Tercero de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Es bueno que el Presidente de la República se sintonice con el trabajo que desarrolla la Asamblea Nacional para derogar el impuesto verde, conforme lo anunció en su Informe a la Nación, el pasado 24 de mayo, subrayó.

Recordó que, en enero de 2019, los legisladores Fabricio Villamar y Homero Castanier, presentaron un proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que fue calificado a trámite en la Comisión de Desarrollo Económico.

Homero Castanier recordó que, en 2011, se estableció el denominado Impuesto Verde que, lamentablemente, no tuvo un análisis técnico, ni jurídico, tampoco social. Hoy por hoy, el ciudadano paga por triplicado para circular en las vías: una tasa de matriculación vehicular, el impuesto al rodaje y el Impuesto Verde. Moreno Garcés reconoció que el tributo no cumplió los objetivos: planes de remediación ambiental, forestal, de chatarrización, entre otros, además, es antitécnico y, de cierta forma, confiscatorio.

Es bueno escuchar el clamor de millones de ecuatorianos, quienes arrastran deudas por años y afrontan juicios de coactiva en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Bajo este lineamiento, formuló un llamado al Presidente de la República y a su frente económico para que el proyecto de ley que ingresaría al Parlamento, con carácter de urgente en materia económica, incluya la remisión de deudas y multas.

Aseguró que el año pasado en la Ley de Fomento Productivo se condonaron los recargos y multas a empresas grandes, multinacionales, por un monto cercano a 100 millones de dólares, por qué ahora no se piensa en las familias que tienen deudas impagables en el SRI, porque no pueden pagar el impuesto ambiental a la contaminación, se preguntó, al subrayar que la Asamblea no puede incluir este tema en el proyecto que se debate en el Parlamento.

Si bien la ley establece que solo el Ejecutivo puede presentar proyectos de creación o derogación de impuestos, también la Constitución determina que si un proyecto económico urgente no ha sido debatido y entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, la Asamblea en cualquier momento, puede reformarlo, modificarlo o derogarlo y eso es lo que estamos haciendo al momento, concluyó.