Detalles Publicado el Martes, 28 Mayo 2019

Desde mayo del 2017 a la fecha se han creado 70.000 plazas de empleo. El ministro del Trabajo, Andrés Madero, explica las estrategias para cumplir la oferta de campaña en estos dos años que le quedan al Gobierno.

¿Qué se hará para esos 430 mil empleos que faltan?

El Gobierno no solamente esta realizando reformas laborales, sino un plan interinstitucional de manera transversal, ustedes reconocerán que el Presidente también hizo un llamado a los empresarios de qué es el momento ahora ya de invertir en el país, debemos reconocer todos que este es un país diferente al que teníamos hace dos años, un país de diálogo, de consensos, con estabilidad, con una tranquilidad que permite generar inversiones tanto nacionales como extranjeras en desarrollo del país económico y así decantarán indefectiblemente nuevas plazas de empleo, en ese caso tenemos también algunos proyectos del Ministerio de Trabajo, como son lo proyectos MI Primer Empleo y Empelo Joven que esperan vincular en este año por lo menos 20 mil personas al mercado laboral, de igual manera las reformas laborales están apuntando a eso, a vincular al mercado laboral que están fuera hoy por hoy del empleo pleno y que tienen características para ingresar al mismo.

¿Pero Mi Primer Empleo solo es por seis meses?

Mi Primer Empleo es por seis meses, pero ahí viene la condición de que si lo contratas te devuelven la otra parte del incentivo, entonces te genera esta condición favorable para que se mantenga la persona que ya demostró su capacidad dentro de la compañía durante seis meses.

El acuerdo sobre las doce horas de trabajo ha causado dudas sobre si se estarían evadiendo las horas extras.

En primer lugar la jornada ordinaria, en el caso de que se aprueben las propuestas en materia legal en la Asamblea Nacional, se mantiene de ocho horas diarias durante cinco días a la semana de lunes a viernes. Para ciertos sectores, de acuerdo a la actividad económica, se establece una jornada especial, esto tiene que tener otra característica especial que es el acuerdo de las partes, es decir, la voluntad manifiesta tanto de empleador como del trabajador de incorporar esta jornada especial a su contrato de trabajo para los nuevos contratos que se realicen, este acuerdo debe ser por escrito y será validado y registrado ante el Ministerio del Trabajo, no se podrá permitir ningún tipo de migración a los contrato de las nuevas modalidades de contrato y efectivamente se podrá dar un tiempo en el cual, mientras no pase las 40 horas dentro de un período de hasta seis días no habrá generación de horas extras y 12 horas diarias, es lo que inicialmente se acordó, en el caso de que hayan jornadas nocturnas se mantiene el recargo y en el caso de que haya una hora que pase de las 40 horas semanales de igual manera se procederá con el pago de los recargos de ley establecidos.

No descarten que no solamente es 12 horas, sino que también puede ser el trabajo en 4 días durante 10 horas, o en 6 días 6 horas, entonces hay unas variables que se pueden desarrollar siempre y cuando estén de acuerdo las partes por escrito y estén en los sectores establecidos que se van a generar conforme lo determinen los acuerdos.

Hay reclamos por la posibilidad de despedir sin indemnización en contratos de emprendimientos después de tres años.

No necesariamente después de tres años, hay que recalcar que el contrato de emprendimiento tiene una lógica que va atada a un plan comercial que será aprobado, validado y registrado de igual manera con una nueva inversión que determinará claramente cuáles son las plazas de empleo, no se podrá migrar de un contrato indefinido a un contrato de este tipo de emprendedores y de igual manera esta actividad que usted realice va a tener un período de tres años, puede ser de un año, 18 meses, 16 meses, 12 meses, de acuerdo al plan de trabajo establecido y al plan comercial necesario para que el emprendimiento logre el equilibrio comercial, pasado este período el contrato para a ser indefinido de trabajo.

¿Estos tres acuerdos son suficientes para generar 430 empleos en 2 años?

No necesariamente son los únicos, esta es una herramienta más, necesitamos el incentivo productivo, necesitamos que la banca inyecte capital, la banca pública igualmente lo esta haciendo a través de créditos de emprendimientos de manera fácil, accesible para todos, con poco margen de garantías para que puedan acceder la mayor cantidad de personas y puedan generar nuevos emprendimientos, nuevas inversiones y nuevas plazas de empleo.

Algunas organizaciones de trabajadores, pese a haber sido representados en el acuerdo que se llegó en el Consejo de Salarios se muestran en contra y han anunciado huelgas.

Estoy seguro de que el país esta viviendo un momento en el que ya no estamos para huelgas, paros, ni tropiezos en materia económica y el desarrollo individual de las personas, estamos en un momento en el que el diálogo genera acuerdos, propuestas y estas son puestas en marcha, puede haber gente que por desconocimiento, inobservancia, tenga alguna duda o alguna preocupación por el tema los invitamos a que formen parte de los diálogos y los acuerdos.

¿Y el nuevo Código Laboral para cuándo?

Bueno, el nuevo Código estará, será materia de trabajar también, lo que necesitamos hoy por hoy es en forma inmediata es un consenso general, buscar los mecanismos para inmediatamente generar reformas que permitan mejorar la empleabilidad en el país. (El Universo)