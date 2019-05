La Hora de Quito

Lunes, 27 Mayo 2019

Durante su mensaje a la nación del 24 de mayo pasado, el presidente Lenín Moreno, anunció que “se reducirá el costo de 23 servicios financieros: por ejemplo, los envíos y recibos de transferencias bancarias y electrónicas y en cuanto a las tarjetas de crédito, los pagos por obligaciones, renovaciones y costo de consumo”.

Según Marcos López, delegado presidencial ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el objetivo principal es fomentar el uso de la banca electrónica, desincentivar el uso del efectivo; pero sobre todo, ahorrar tiempo y costos a los ciudadanos.

“La Junta ya se reunió y tomó la decisión de bajar las comisiones de 23 servicios financieros en un rango que va del 5% al 100%. Es decir, hay costos que desaparecen y ya no serán cobrados por los bancos”, dijo.

Transferencias y costos

La principal reducción es en los servicios de transferencias bancarias enviadas y recibidas, en este caso el costo baja entre el 20% y 25%. Otra de las rebajas importantes, en alrededor del 25%, es la comisión pagada por consumo de gasolina con tarjeta de crédito.

Por el lado de los costos que se vuelve cero, la Junta decidió que ya no se cobre la reposición de la tarjeta de coordenadas para el uso de banca electrónica.

“Estas decisiones de reducción de valores en costos financieros se deben hacer con cuidado. No podemos bajar de manera excesiva porque luego puede afectar la estabilidad y la solvencia del sistema financiero. Además debemos proteger el patrimonio de los clientes en los bancos”, acotó López.

Hay varios servicios

Según el delegado presidencial, al momento, las instituciones del sistema financiero brindan 24 servicios sin costos. Uno de los principales es la utilización de los cajeros automáticos del mismo banco donde el cliente tiene sus cuentas. “Ese servicio representa costo de funcionamiento y mantenimiento de ATMs y otras inversiones operativas”, aseveró



El Dato

Actualmente, los bancos brindan alrededor de 62 servicios financieros. De esos, 24 ya no tienen ningún costo.

Sin embargo, recalcó que los servicios con costo cero se mantendrán así, y los que han reducido su valor no volverán a subir. “Para modificaciones posteriores en otros servicios es necesario estudios y análisis, que al momento no existe, sobre los niveles exactos de ingresos y costos por servicios dentro del sistema financiero”, acotó.

Comisiones y tarjetas

La mayoría de comisiones que se mantienen en las operaciones bancarias tienen que ver con manejo y administración de tarjetas de crédito, sobre todo las que ofrecen beneficios especiales como millas, premios, o la posibilidad de acceder a salas o servicios VIP.

López afirmó que hoy se publicará la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, donde se detallarán todos los servicios financieros reducidos en sus costos; además del nuevo tarifario. Sin embargo, para que estas nuevas disposiciones entren en vigencia deberán ser primero publicadas en el Registro Oficial. (JS)

Banca alcanzó utilidad de 188 millones en abril

La cuenta de ingresos contabilizó una variación anual de 12,7%, mientras que la cuenta de gastos creció en 11,6%. Finalmente, la utilidad neta, descontando impuestos y beneficios de ley contabilizó 188 millones, frente a los 154 millones de abril de 2018. Al cierre de abril, el saldo de la cartera bruta otorgado por la banca privada alcanzó un valor de 27.860 millones. Del total de financiamiento otorgado, USD 17.228 millones fueron destinados al crédito, a la producción. El crédito destinado a sectores productivos, vivienda y microempresa se ubica en 62% del total. Por otro lado, el crédito destinado al consumo y educación fue de 38% del total que equivale a un saldo de 10.632 millones.

