Detalles Publicado el Miércoles, 22 Mayo 2019

El bloqueo de Google a la empresa china Huawei generó inquietud en los usuarios de los aparatos móviles de esta marca. La medida implica que, a largo plazo, las aplicaciones Android dejarán de actualizarse en los teléfonos.

Según datos divulgados por el portal Counterpoint, especializado en análisis de datos de Asia, entre 2011 y 2018, la distribución y venta de smartphones de esta compañía aumentó. De 20 millones de unidades vendidas a escala mundial en 2011 pasó a más de 200 millones en 2018.

En Ecuador, según medios locales, Huawei tiene el 15% del mercado de smartphones y ha mantenido un crecimiento sostenido. Para tranquilidad de los usuarios, la compañía china dijo que continuará ofreciendo actualizaciones de seguridad y servicios postventa a todos los smartphones y tablets Huawei y Honor.

Esto aplica tanto para los móviles que ya se han vendido como para los que siguen en inventario en todo el mundo, aclaró el comunicado.

Para Marcelo Ayala, propietario de un local de venta y reparación de celulares en el norte de Quito, la medida provocará una disminución en la venta de los equipos de la marca.

El técnico explica que la venta de Huawei en su negocio subió en los últimos años, al punto de compararla con los de la marca Samsung. Pero con el bloqueo de Google esto va a cambiar.

A sus clientes les explica que todo sistema operativo tiene errores (o huecos) en el software y que cuando un hacker se entera de ese hueco, puede entrar. Entonces lo que Google hacía con las actualizaciones era parchar esos huecos, dice.

Si Huawei no se actualiza, un hacker puede entrar y dañar, indica. Ayala tiene la esperanza de que se retracten de la medida restrictiva para continuar la venta de los aparatos móviles de la marca.

En Ecuador las telefónicas explican

Al consultar sobre el tema a la línea de servicio al cliente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) la respuesta fue que las actualizaciones de las aplicaciones se mantendrán con normalidad por 90 días.

Luego del 21 de agosto de 2019 —explicó el operador—ya no se podrán actualizar aplicaciones ni el sistema. "Huawei ya no va a contar con Google. WhatsApp, Messenger ya no se van a poder actualizar porque ya no va a contar con una tienda virtual", precisó el operador.

Después de estos 3 meses, el celular Huawei va a seguir en funcionamiento y va a poder usar las aplicaciones normales, pero no las actualizaciones, enfatizó el operador.

CNT precisó que desde que se conoció la medida hasta hoy no han experimentado una disminución en la compra de estos equipos en Ecuador.

Además explica a los usuarios de esta marca en Ecuador que, mientras cumplen con todos los requisitos del gobierno de EE.UU., los servicios como Google Play y seguridad de Google Play Protect seguirán funcionando en su dispositivo Huawei actual.

Como alternativas para los dueños de estos equipos, la CNT indica que "hay dos opciones: los modelos actuales se mantendrán con los aplicativos Google. En el corto plazo, Huawei desplegará un nuevo sistema operativo propio que evitará tener ningún inconveniente con sus actualizaciones".

En el servicio al cliente de la empresa Claro, los usuarios reciben una respuesta similar. Al marcar *611, el operador señala que todos los equipos Huawei van a seguir operando aquí en territorio ecuatoriano sin inconvenientes.

“Al momento de nosotros recibir o verificar cualquier otra información o algún cambio, les estaremos otorgando la información. Todas las configuraciones y aplicaciones van a seguir trabajando sin ningún inconveniente. No tenemos ninguna información adicional”, aseveró.

“¿Y ahora?”

Huawei no se muestra amenazada con la orden ejecutiva para que empresas estadounidenses dejen de utilizar sus equipos.

“Mal podríamos opinar al respecto, porque es un tema que, en primer lugar, no es inmediato, simplemente es para las nuevas versiones de celulares”, señaló del Departamento de Comunicación de Telefónica Movistar.

Recordó que en Huawei se analizan los detalles de esta decisión así como las implicaciones que pueda tener para sus clientes. Es lo que dijo la empresa a escala mundial no solo aquí en Ecuador.

Añadió que este “es un tema de ellos, sí, efectivamente hay miles de clientes que tienen estos teléfonos, pero al cliente como tal, ahora mismo, hoy, no le afecta en nada”.

“Del tema de Huawei no nos queremos pronunciar porque es un proveedor nuestro igual que Google”.

Armando López, propietario de un Huawei P20 Lite, no cree que el impacto de la medida sea “catastrófico”. Por el contrario, confía en que la compañía pueda resolver la encrucijada con sus desarrolladores.

Un sistema propio

Huawei podría desarrollar su propio sistema operativo, competidor de los de Google y Apple, con el difícil desafío de convencer a programadores y usuarios.

Clara Liu, del equipo de Comunicación de Huawei para Ecuador, dijo que “los productos que se han vendido y los que se continúan vendiendo no serán afectados”. Explicó que los usuarios “podrían continuar con estos dispositivos normalmente”.

El nuevo sistema operativo en fase beta, llamado HongMeng, está basado en el sistema de código abierto Linux y será utilizado de forma universal en teléfonos móviles, tabletas y computadoras personales. Este gigante tecnológico estaría trabajando en este sistema operativo desde 2012. / Medios Digitales