Detalles Publicado el Miércoles, 22 Mayo 2019

Los turistas ecuatorianos podrán aprovechar de una extensa variedad de opciones turísticas para disfrutar el feriado del 24 de Mayo de 2019, que tendrá una duración de 3 días.

El especial web de los Medios Públicos "Viaja Ligero Ecuador" muestra alternativas para todos los gustos.

Pichincha y sus encantos naturales

El bosque primario de Imbabura está a solo unos 35 minutos del cantón Pedro Vicente Maldonado, perteneciente a la provincia de Pichincha. Un sitio de miles de hectáreas que guarda para los turistas ríos cristalinos, cascadas, flora y fauna en su estado natural.

A unos 15 minutos de distancia en vehículo desde la cascada llamada Salto del Tigre (vía La Célica), cruzando las fronteras de Imbabura, se puede llegar a la hostería Eco Lodge La Torre. Es el único sitio de hospedaje en el lugar.

A los turistas “se les va el estrés, desaparece el cansancio, la mente se disipa, la gente se llena de la energía hermosa de las cascadas, de los ríos, es hermoso”, dice Jenny La Torre Ricaurte, propietaria de la hostería.

La comunidad campesina Yunguilla

Es un referente turístico nacional en materia comunitaria. Su programa incluye educación ambiental, reforestación y manejo adecuado de huertos orgánicos.

La belleza paisajística, la neblina, aire puro y atención amigable caracterizan a esta comunidad.

Los turistas podrán conseguir experiencias inolvidables, que incluyen estadías en los cómodos hogares de los moradores, aprender a convivir con la agrupación y caminatas por los senderos preincaicos de los Yumbos.

Guayas: diversión familiar y gastronómica

Sorteando el centro urbano y peaje de Guayaquil, la ruta siembra aventuras a los costados de la carretera de la vía a la Costa.

En la autopista, en diversos puntos, hay diversos espacios para realizar actividades recreativas como arborismo, kayak, cabalgata, canopy, acualumpios, paint ball.

En plena ciudad de Guayaquil, distintas opciones en comida local, nacional e internacional se puede conseguir en un solo punto.

Se trata de Mercado del Río, ubicado en el Malecón Simón Bolívar, donde sus 24 restaurantes se reparten en dos naves de cristal, entre ellas, la Nave El Carmen y Nave El Astillero.

El diseño de esta estructura vanguardista en exteriores y tradicional al interior reflejan las raíces de la Perla del Pacífico y su origen combinado con el río y el cerro.

5 lagunas para recorrer en feriado

La Encañada: A 3.002 m.s.n.m., esta laguna se ubica en la parroquia García Moreno de la provincia del Carchi.

Rodeada de colinas, bosques de pino, eucalipto, cultivos y pastizales, es posible admirar aves como mirlos, curiquingues, birichuros, patillos y peces.

Cuicocha: Se ubica en el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura. Por su origen volcánico, esta laguna presenta aguas de azul intenso formadas por los deshielos del Cotacahi.

Sus 4 km de largo y 3 km de ancho permiten a los visitantes realizar excursiones hacia el mirador Cuicocha Loma, comprar artesanías y alquilar canoas.

Mojanda: Es un complejo formado por 3 lagunas de diferentes tamaños a 3.720 m.s.n.m. Las lagunas de Mojanda están ubicadas a 17 km. de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo.

Allí, se pueden realizar actividades al aire libre como caminatas, pesca deportiva, picnic, camping y fotografía de paisajes, flora y fauna.

Ozogoche: En Chimborazo, dentro del Parque Nacional Sangay, ubicado a 20 km al sur de Guamote, existen 45 lagunas caracterizadas por su profundidad, clima frío y su llamativo color azul oscuro.

Este lugar ofrece la oportunidad de realizar caminatas, pesca deportiva, compartir vivencias con comunidades indígenas, fotografía y aventura.

Pisayambo: Esta laguna está ubicada en las inmediaciones del Parque Nacional Llanganates, por la vía que conduce a la parroquia San José de Poaló, Latacunga.

Está rodeada por un lugar rico en flora y fauna donde se puede realizar fotografía de la biodiversidad y del paisaje, acampar y practicar pesca deportiva.

Opciones para personas con discapacidad

El Parque Histórico de Guayaquil comprende una reserva ideal para irse en un día cálido.

Su flora y fauna se conjuga con el paisaje del río Guayas. Un sitio "chévere" para personas con discapacidad física, por los accesos disponibles.

Recomendaciones de seguridad en la playa

-Cuide su piel de los rayos ultravioletas. Use bloqueador solar UVF 50+ y aplique cada 2 horas.

-Al ingresar al mar tome sus precauciones. Manténgase alerta ante un cambio de marea.

Procure no llevar dispositivos móviles, joyas y/o mochilas llamativas a la playa.

-Evite transitar por zonas poco concurridas; por la noche procure no salir a la playa y si lo hace, hágalo acompañado.

-Al identificar una situación sospechosa, evítela. Busque un lugar concurrido, como un restaurante o bar, para solicitar ayuda.

-En caso de emergencia, digite en su celular 9-1-1. / Medios Digitales