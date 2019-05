1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 20 Mayo 2019

Ruth Arregui es la nueva superintendenta de Bancos.

- ¿Cómo mira la salud del sistema financiero?

- La situación económica viene de un proceso en donde hemos tenido una etapa de decrecimiento, una etapa complicada y hoy en día con las líneas de crédito que han abierto los multilaterales y el Fondo Monetario Internacional (FMI) hemos logrado, de alguna manera, darle un poco de actividad a la economía (...) De acuerdo a las proyecciones que ha hecho el Banco Mundial y el FMI, esperamos que para el próximo año hayan ciertos indicadores de crecimiento.

- El FMI ha señalado que se debe tener mayor vigilancia con el endeudamiento de los hogares.

- Hay una diferencia respecto al crecimiento que ha tenido el crédito de las instituciones financieras respecto a los depósitos. Es una consecuencia de cómo se ha comportado la economía. En términos técnicos se habla de la salud o de la sanidad del sistema financiero (...) Las regulaciones se van ajustando conforme el mundo avanza, la realidad es cambiante. En otros países ya ha habido ciertas mejores prácticas respecto cómo gestionar los riesgos de las instituciones y esas mejores prácticas las recoge una entidad que se llama el Comité de Basilea. Hoy en día, Basilea ya no está solamente en esa medición, que era Basilea I. Hoy en día Basilea está en mediciones de riesgo Basilea III. Y en algunos casos incorporando algunas recomendaciones para lo que es Basilea IV. En el Ecuador nosotros tenemos el marco legal y marco normativo calibrado hasta lo que es Basilea II. (...) Nosotros queremos llegar con esas propuestas de reforma del marco legal. Más allá del marco legal se necesita reinstitucionalizar la Superintendencia de Bancos.

- ¿Cuáles son los principales cambios?

- Siempre estamos hablando de mejorar la gestión de los riesgos. Porque los riesgos también aparecen de acuerdo cómo evolucionan las instituciones financieras. No son estáticos.

- ¿Cuándo se liberará el nivel de reservas mínimas para la banca?

-Más que liberalizarse, lo que se pretende es que sean lo que se necesita. Es decir, de acuerdo a las necesidades de las instituciones financieras y las necesidades que también como país se tiene un ‘stock’ mínimo de liquidez (...) el Banco Central estaba preparando unos nuevos estudios que pudieran identificar cuáles son esos ‘stocks’ mínimos de liquidez que se necesitan en la economía del Ecuador. La Junta (de Política Monetaria y Financiera) está por emitir en estos días la norma.

- ¿Qué permitirá eso?

- Permite hacer más eficiente el manejo del dinero. Porque si usted mantiene unos dineros sin operar esos dineros generan costos. Si usted puede operar con esos dineros eso le hace más eficiente y abarata costos.

- ¿Cuándo se prevé enviar a la Asamblea los cambios al marco legal de la Superintendencia?

- Acabo de recibir esta Superintendencia. Estamos trabajando de mañana, tarde y de noche para generar la propuesta que necesitamos. Todo para ir en el camino de Basilea III. Pero a más del estado técnico que necesita la Superintendencia necesita socializarlo con las partes interesadas. Me refiero al mismo Ejecutivo, me refiero a la misma Asamblea.

- ¿Se tiene que cambiar el Código Orgánico Monetario y Financiero?

- Sí, son ajustes al Código.

- ¿Se busca atraer a la banca internacional?

- Tiene que ver con eso. El marco legal tiene estos obstáculos para que llegue la banca internacional. No existen disposiciones que favorezcan el sistema. Entonces la banca no viene porque no le resulta efectivo venir. Buscamos que este marco legal permita mejorar los riesgos y la inclusión financiera.

- ¿Cuándo se esperan hacer las reformas?

- Lo más pronto posible. Reformas de carácter legal se necesitan estudios técnicos. Yo no sé si esto se puede hacer en un trimestre o si más bien hacemos todo este recorrido y a inicios del próximo año podemos tener una nueva legislación.

