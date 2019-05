1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Mayo 2019

La Cámara de Comercio de Quito apoya los acuerdos sobre las reformas laborales que impulsó el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, del que formamos parte. Esto es darnos la mano entre todo los ecuatorianos. En especial, entre quienes no tienen un trabajo, empresarios y trabajadores.

Estas reformas no significan despidos de las personas que cuentan actualmente con empleo fijo. El objetivo único de las reformas pactadas es dar empleo a los 5 millones de ecuatorianos que no cuentan con un empleo formal y levantar el sector privado, que es el verdadero motor de la economía de un país. Así como reducir la cifra de empleo no adecuado y desempleo que ahora mismo está en 62,1% del total del mercado laboral en Ecuador. Hay que recordar que apenas el 37,9% cuenta con un empleo fijo.

En este contexto, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, asegura que las reformas están pensadas, sobre todo, para los 5 millones de personas que no tienen un empleo formal y se respetará siempre sus derechos. Además, agrega que las reformas se aplicarían para nuevos contratos con acuerdo previo entre el empleador y el trabajador. “La nueva jornada laboral propuesta es beneficiosa. Los trabajadores pueden pasar más tiempo con su familia o tener nuevas fuentes de ingreso”, dice.

Los consensos sobre la propuesta de la reforma laboral son:

Nuevas jornadas de trabajo.

Modalidad Contrato para Emprendimiento.

Eliminación del recargo a contratos eventuales.

En detalle:

Nuevas jornadas laborales

Actualmente, los ecuatorianos trabajamos 8 horas diarias por 5 días a la semana, por lo tanto, 40 horas semanales. Y eso no cambiará. La propuesta es que se tenga la opción de trabajar en jornadas laborales que se adapten a las necesidades de cada trabajador y cada empresa. Por ejemplo, se podría cumplir las 40 horas semanales en 3 días y medio o 6 días.

Con 1,5 días libres a la semana, el trabajador puede emprender, compartir más tiempo con su familia, estudiar, o tener un empleo complementario.

Pero todo este cambio esto se logra con un acuerdo previo. Nadie puede obligar a un trabajador a adoptar esta nueva modalidad.

Sobre contrato por emprendimiento

La propuesta está pensada para que todos seamos solidarios. Esta modalidad busca el aumento en el tiempo de prueba de los empleados. Para acceder a este beneficio las personas que tengan la intención de ponerse un negocio deberán presentar su plan de inversión al Ministerio de Trabajo, donde conste tiempos y cantidad de nuevos empleos que se generará, así el Gobierno también velará por los trabajadores de esos emprendimientos. La persona que se contrate tendrá todos los beneficios de Ley, sin embargo, si la empresa tiene problemas y cierra, esa persona será despedida, y debe ser retribuida con los beneficios de Ley, pero sin la figura del despido intempestivo. “Esta iniciativa promueve la solidaridad entre todos los eslabones, siempre se respetarán los derechos de los trabajadores”, asegura Patricio Alarcón.

El emprendedor, de esta forma, no temerá en contratar, por tanto, se abrirán más opciones laborales y, al fin, hay la gran posibilidad de que se creen más empresas. “Todos debemos apoyar a que los emprendedores crezcan”, recalca Alarcón.

Contratos eventuales

La tercera propuesta, acordada entre trabajadores y empleadores, trata sobre la modificación del artículo 17 del actual Código Orgánico del Trabajo. Actualmente se establece que los obreros bajo la modalidad de “contratos eventuales” tengan un incremento en su sueldo del 35%, al salario básico sectorial. Para Alarcón, este recargo desmotivaba a las empresas a contratar, por ello, se concertó la eliminación de ese 35% de recargo. “Con este incentivo las empresas pueden utilizar más este tipo de contratos en diversas circunstancias, como cuando una trabajadora fija se acoge al permiso por maternidad. Por eso, es una puerta de entrada a la empresa con un empleo fijo”.