Detalles Publicado el Miércoles, 10 Abril 2019

Durante una comparecencia, la mañana de este miércoles, en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, afirmó que los serios problemas de contaminación y sedimentos en la cuenca hidrológica del río Esmeraldas no es responsabilidad del proyecto hidroeléctrico Manduriacu, en funcionamiento desde 2015.

"No tengo ningún problema en parar de manera indefinida Manduriacu, si esta comisión me pide para evacuar los sedimentos. Pero que quede claro que la contaminación no es responsabilidad de ese proyecto", dijo.

Además recalcó que puede suspender las operaciones de la hidroeléctrica porque hay suficiente energía en el sistema para que no se afecte el suministro.

Esta fue la respuesta del funcionario ante los cuestionamientos de los asambleístas de la comisión que denunciaron niveles altos de desperdicios y daño ambiental en 180 kilómetros cuadrados del rio Esmeraldas.

Rina Campain, asambleísta esmeraldeña de CREO, puntualizó que las afectaciones no solo incluyen el Esmeraldas, sino las cuencas de los ríos Guayllabamba y Blanco.

"Nos sorprende que las autoridades nos digan que no haya afectaciones ambientales y que todo está bajo control. Y que además deslinden responsabilidades en otros", acotó.

Este reclamo se efectuó en respuesta de que Marcelo Mata, ministro de Ambiente, afirmara que el agua contaminada es el resultado del deficiente o nulo sistema de alcantarillado y de tratamiento de residuos sólidos en las ciudades de Quito, Pacto, Nanegal, Calacali, San Antonio, Puéllaro, Otavalo y Atuntaqui.

"Hemos creado una mesa técnica para que en Maduriacu se haga una descarga efectiva de los sedimentos. Además exigiremos que los municipios que contaminan tomen correctivos", añadió.

Así mismo, Mata explicó que se monitorea la calidad del agua dos veces al día, en 11 puntos, con la ayuda de 40 técnicos. (La Hora)