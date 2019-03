El Telégrafo de Guayaquil

Sábado, 09 Marzo 2019

Lenín Moreno, presidente de la República, firmó el viernes 8 de marzo el decreto para entregar el bono mensual variable a los hijos de las mujeres que fueron víctimas de femicidio. El Mandatario precisó que desde 2014 se registraron 320 casos de asesinadas.

“Debemos intensificar el trabajo, señores ministros. Esto es un tema de educación”.

Actualmente 700 casos aún no se encuentran judicializados. “Cada muerte es un sueño truncado. No hemos entendido la dimensión real del machismo y mientras la sociedad esté ciega ante estos hechos, no podemos acabar con el maltrato y la muerte”.

En lo que respecta a niños en situación de orfandad por femicidios, el Estado cuenta con un registro de 80 menores. “Estos pequeños, a veces, testigos de la muerte de sus madres, quedan en situación de abandono o con sus abuelos, pues lo padres están detenidos o se suicidan”.

El monto servirá para que los vástagos continúen sus estudios y con sus vidas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) será el organismo encargado de entregar los bonos. Berenice Cordero, titular de esta cartera de Estado, precisó que la medida beneficiará a los menores de 0 a 18 años.

El dinero es parte del presupuesto de la entidad. Los bonos serán fijados siguiendo los mismos pasos que la tabla de alimentos. “Se miran los requerimientos, montos de estudios, salud, vestimenta y de acuerdo a eso se fijará la pensión. Esta será de alrededor de $ 300”. Los recursos serán administrados por familiares a cargo de los menores.

El Gobierno adelantó que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) incrementará el número de becas para esta población en situación de vulnerabilidad.

También el viernes 8 de marzo se firmaron 65 convenios con casas de acogida y centros de atención integral.

Según el Gobierno, 200.000 mujeres víctimas de la violencia machista obtuvieron apoyo psicológico y asesoría legal. “Invertimos $ 3’800.000 y $2’000.000, serán distribuidos este año”. (El Telégrafo)