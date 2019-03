La Hora de Quito

Detalles Publicado el Sábado, 09 Marzo 2019

Aunque el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene toda la semana próxima para aprobar el acuerdo, que a nivel de staff, se alcanzó con el Ecuador, funcionarios del multilateral confirmaron que el tema se trataría el lunes.

Ese mismo día, inmediatamente después de la aprobación de la línea de crédito por 4.200 millones de dólares, en una reunión precedida por Christine Lagarde, directora ejecutiva del FMI, se transferirá al Banco Central el primer desembolso, por 612 millones de dólares. El siguiente, por un valor todavía no establecido, vendría en junio.

El dinero que recibirá el país, en los próximos tres años, es tres veces mayor a la suma de todos los créditos alcanzados desde 1961. Así, con préstamos que van desde 10 millones de dólares hasta 226 millones, en 60 años conseguimos un acumulado de 810,51 millones.

Las condiciones

Todos los acuerdos anteriores se hicieron bajo la figura de ‘Stand by’, que es una línea de crédito de salvataje financiero, con el único objetivo de reequilibrar las finanzas públicas, y poner en marcha un programa de austeridad y recorte del tamaño del Estado.

Sin embargo, según Verónica Artola, gerente del Banco Central, es la primera vez que el país consigue el llamado acuerdo de Facilidad Extendida, donde no solo es importante el lado fiscal, sino, sobre todo, una serie de reformas estructurales para modernizar la economía, y fortalecer la dolarización.

“Estamos conscientes de que se critica al Gobierno porque estaríamos con un discurso demasiado triunfalista, pero creo que las expectativas juegan un papel importante en economía, y el país necesita buenas noticias para fomentar la confianza”, dijo

Además, recalcó, citando declaraciones previas de Richard Martínez, ministro de Economía, que no es cierto que no haya un plan económico detrás del apoyo de siete organismos multilaterales. “Tendríamos que ser magos para que nos presten recursos sin ningún sustento detrás”, añadió. (JS)

Préstamos otorgados por el organismo

Resumen histórico de la relación con Ecuador

Año Tipo de Acuerdo Monto (millones)



1961 Stand by 10

1970 Stand by 22

1983 Stand by 157, 5

1989 Stand by 109,9

1994 Stand by 173,9

2000 Stand by 226,73

2003 Stand by 151

2019 Facilidad Ext 4.200