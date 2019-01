Sin restricción de cupos en la venta

Martes, 08 Enero 2019

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 632, suscrito por el presidente Lenín Moreno, reglamentó el Decreto Ejecutivo No. 619, publicado en el Suplemento del Registro Ofici8al No. 394, del 26 de diciembre, que aclara el precio del diésel 2 y diésel premium destinado al sector automotriz.

En su parte medular establece que el precio de venta al público en las estaciones de servicio a nivel nacional del diésel y y diésel premium destinado para el sector automotriz, específicamente para vehículos de transporte terrestre público y comercial, y vehículos particulares, para quienes no existe restricción de cupos.

El precio del galón del diésel para este sector se mantiene en 1.037 dólares el galón.

OFICIAL! Gobierno emite nuevo decreto ejecutivo en el que confirma que el precio del diésel para uso automotriz NO subirá. Para todo tipo de vehículos se mantendrá en US$1,037 por galón ⬇️ pic.twitter.com/6j5DPhnFUK — Fabricio Vela (@fabriciovelav) 8 de enero de 2019