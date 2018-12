1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 06 Diciembre 2018

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador adjudicó, a la empresa Gunvor S.A., la importación de 3'120.000 barriles +/- 2% de Diésel Premium. Las propuestas fueron recibidas y evaluadas el lunes 3 de diciembre de 2018.

La empresa ganadora ofertó un diferencial de +3,51 USD/BL (más tres dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y un centavos por barril).

De las 38 empresas invitadas para el concurso internacional, se recibieron 6 excusas y 9 ofertas de las empresas: B B Energy (Asia) Pte Ltd, Glencore Ltd, Gunvor S.A, Lukoil Panamericas, Llc., PBF Holding Company Llc, Trafigura Pte. Ltd y Vitol Inc.

La comisión de apertura de ofertas de esta licitación estuvo presidida por el Gerente de Comercio Internacional, representantes de las áreas Comercial, Jurídica y de la Jefatura de Prevención y Lavado de Activos de la Empresa. Además, el representante de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec), de las empresas oferentes y medios de comunicación.

El volumen ofertado llegará al país en 12 cargamentos de 260.000 barriles +/- 2% cada uno, el primer cargamento arribará entre el 26 y el 28 de diciembre de 2018. El marcador para este producto es: Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) de la Costa del Golfo de los Estados Unidos.

Con esta importación, EP Petroecuador garantiza el abastecimiento de este combustible, el cual sirve al sector automotriz, aproximadamente hasta el mes de mayo de 2019.