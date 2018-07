El Comercio de Quito

“Mentira, mentira, mentira”, repitió insistentemente el superintendente de Bancos, Christian Cruz, durante la hora y 20 minutos que duró su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por el juicio político que se lleva en su contra.

Este juicio, sustentado en ocho acusaciones, evalúa su control a la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El pedido fue realizado en noviembre del 2017 por el legislador Raúl Tello, miembro de la Comisión.

A las 11:07 de ayer se dio inicio a la sesión de la Comisión, donde el funcionario explicó su actuación en este tema, en medio de un acalorado debate.

“No tenemos miedo a la fiscalización”, fueron las primeras palabras del funcionario, quien se ubicó al lado izquierdo de María José Carrión, presidenta de la comisión y quien estaba sentada en el centro de una mesa alargada, que ocupaba el resto de legisladores.

La deuda del Estado con el IESS por atenciones médicas a jubilados y personas con discapacidad o enfermedades catastróficas centró la primera acusación, en la que se lo responsabiliza por haber permitido que el expresidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, incumpliera las resoluciones emitidas por la Contraloría.

Cruz argumentó que el primer examen de la Contraloría referido a la deuda con el Seguro Social se inició en el 2013, dos años antes de que él asumiera el cargo de superintendente, en enero del 2015.

Las recomendaciones de la Contraloría, que pedían la conformación de una comisión interinstitucional para establecer los valores de la deuda, se emitieron un mes después. Sin embargo, esta comisión determinó que no existía tal deuda por la falta de un reglamento a la Ley de Seguridad Social.

Con base en esa conclusión, el IESS eliminó en septiembre del 2016 la deuda estatal, por USD 2 500 millones, de los estados financieros del IESS. Este hecho fue criticado por afiliados y jubilados, dada la compleja situación financiera que atravesaba el fondo de salud.

Pero el tema fue cuestionado por la Contraloría, que dispuso en el 2017 dejar sin efecto la eliminación de la deuda de los estados financieros del IESS. Finalmente, el organismo sancionó con destitución y multa a Espinosa y a otros funcionarios por este hecho.

Cruz reiteró que las recomendaciones de la Contraloría sí fueron cumplidas y que entre sus funciones no estaba la destitución de Espinosa. Sobre su “omisión” ante el “incumplimiento” de Espinosa en la presentación de balances financieros de la entidad ante el Consejo Directivo, indicó que estos no podían ser aprobados por la Directiva sin ser auditados, requisito que no se cumplió. Sin embargo, aseguró que el organismo recibe mensualmente los estados financieros del IESS. “Vamos con la siguiente mentira”, fue el calificativo utilizado en varias ocasiones por Cruz para referirse a las acusaciones en su contra.

La frase fue causa de un llamado de atención por parte de la asambleísta Carrión. Seguidamente el legislador Tello, visiblemente molesto, interrumpió para exigir “respeto” al Superintendente.

Otra de las acusaciones hace referencia a su actuación frente a la redistribución de los porcentajes de aportaciones de los asegurados a los fondos del IESS, aumentando en principio la contribución a Salud y disminuyendo la de Pensiones. Cruz justificó la decisión en un informe de la actuarial Volsrisk, la cual certificó que no había afectación a la solvencia de los fondos.

Sin embargo, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó que esta medida sí tuvo un impacto negativo en la sostenibilidad financiera del Seguro. Aunque no forma parte de las acusaciones, Cruz se deslindó de la declaración de reserva de los informes actuariales del IESS, al señalar que la medida entró en vigencia antes de que asumiera el cargo.

“¿El haber retirado los valores de la deuda de los balances del IESS afecta o no a la sostenibilidad del IESS? La intencionalidad de perjudicar a afiliados y jubilados existió. La reserva de los informes tuvo vigencia en su período, eso no le exime de responsabilidad”, dijo Tello, quien además recordó que a los asambleístas que no se les permitió acceder a los informes.

Otros parlamentarios, como Daniel Mendoza y Karla Chávez, dijeron que el compromiso de la Comisión es buscar la verdad. “Los afiliados y jubilados exigen respuestas claras. De conformidad con la Ley de Seguridad Social se deben presentar los estados financieros”, añadió Chávez.

Cruz reconoció que son muchos años en que los balances del IESS no han sido aprobados por el Consejo Directivo, pero dijo que ante sus requerimientos la entidad respondió que falta la auditoría.

