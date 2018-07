Según ministro de Hidrocarburos

Martes, 03 Julio 2018

El ministro de Hidrocarburos de Ecuador, Carlos Pérez, confirmó este martes que el precio del petróleo mantendrá un crecimiento sostenido entre los USD 65 y 70.

“Eso le beneficia al país en el sentido en el que tenemos un mayor valor presupuestado por el Estado. Vamos a incrementar la producción a las tasas que nos permite a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), la idea es terminar el 2018 con 540.000 barriles de producción diarios”, dijo en el canal público EcuadorTV.

A propósito del aumento de la producción por parte de Arabia Saudita, el Ministro ratificó que en Viena la semana pasada se aprobó liberar la producción a las tasas fijadas en 2016.

“Arabia Saudita venía produciendo muy por debajo de su tope establecido, ahora lo que hará es liberar ese tramo que no estaba produciendo. Otros países no podrán hacer eso por no tener la capacidad”, indicó Pérez.

Sobre el anticipo petrolero a las empresas chinas, dijo que Ecuador tiene que entregar alrededor de 400 millones de barriles en los ocho contratos que están vigentes con Petrochina, Unipec y Petrotailandia.

“Esa deuda es de USD 4.000 millones de dólares, eso baja conforme pasa el tiempo. El último contrato termina en 2024, conforme avanzan los años la cantidad de entrega de crudo será menor y habrá producto disponible para otros contratos a largo plazo, o para el mercado Spot”, apuntó

Sobre las existencias de petróleo, indicó que Ecuador tiene reservas probadas por USD 4.700 millones y apuntó que la diferencia de los 8.000 mil barriles aún no ha sido comprobada, lo cual debe hacerse a través de trabajos de exploración en el suroriente ecuatoriano y en la costa del Pacífico.

“Lo que vamos hacer es incrementar la producción y proveer ese crudo al mercado", apuntó.

Añadió que con la producción actual, el país podemos cumplir con las obligaciones contractuales que tenemos firmadas en el anticipo petrolero.

"En las últimas negociaciones conseguimos una liberación de 50 millones de barriles, los cuales saldrán al mercado Spot en dos semanas, ya tenemos la primera oferta por varios cargamentos de petróleo y vamos a ver cómo reacciona el mercado”, añadió.

Presupuesto

El ministro Pérez indicó que los ingresos petroleros representan alrededor del 10% del PIB e indicó que conforme crece el precio del crudo el aporte de tales ingresos al Presupuesto General del Estado es mayor. “Estimo que con estas variaciones del crudo hacia la alta nuestra contribución se incrementará notablemente”, acotó.

Sobre el balance preliminar a las ofertas de rondas de campos para nuevas actividades petroleras, afirmó que han sido muy positivas.

“Nosotros salimos con la ronda de campos menores donde se firmaron cuatro contratos con inversiones de USD 750 millones, recibimos ofertas para la ronda Oil and Gas 2018, hubo compromisos por más de USD 700 millones y esperamos que en este mes ya se firmen estos contratos”, apostilló. (Andes)