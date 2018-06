El Mercurio de Cuenca

Martes, 05 Junio 2018

En 2016 la Coordinación Regional en Cuenca de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) ejecutó 13 grandes operativos para la erradicación de la minería ilegal. Los datos de 2017 sobre estos controles aún no se hacen públicos.

Estas intervenciones fueron en las provincias de: Azuay, Cañar y Morona Santiago, pero además, esta institución, que también tiene una oficina en Macas, hizo otras 12 de estas inspecciones solo en esta jurisdicción en 2016.

Estas acciones, en conjunto, dejaron 21 máquinas decomisadas, otras 21 neutralizadas y seis destruidas. De estas, seis eran excavadoras, siete motores, un volquete y otros siete equipos mecánicos. En total se abrieron 12 expedientes.

Rubén Morán, ingeniero en geología, es el nuevo titular de la Coordinación Regional en Cuenca de la ARCOM. Está desde hace un mes en este cargo y aún no tiene autorización para hacer declaraciones oficiales, refirió.

No obstante, se conoció que en la dependencia -a cargo de Morán- en los últimos 30 días se han presentado no menos de 50 denuncias por extracciones mineras que no están legalizadas.

La mayoría está en los cantones de Camilo Ponce Enríquez, Gualaceo y Sígsig, de Azuay, en donde producto de las actividades extractivistas hay una grave contaminación a los ríos y quebradas.

Igualmente, en 2016, la ARCOM de Cuenca hizo 738 inspecciones a zonas mineras y la sede en Macas ejecutó 242. En Loja fueron 448; en Ibarra 408; en Tena 218; en Guayaquil 77; en Riobamba 304; en Machala 907; entre otras.

Para Roberto Ortiz, ingeniero ambiental y ecologísta, si bien la orden judicial, dictada el último viernes, para detener el proyecto Río Blanco, en Cuenca, que es de mediana minería, es un “paso positivo” hay riesgos a tener en cuenta.

Uno de los mayores es que de disponerse la salida definitiva de Junefield Ecuagoldmining South América, de China, que es la empresa concesionaria, los mineros artesanales e ilegales invadan esta zona.

“Pensamos que al decir mineros artesanales son personas que trabajan a mano o con herramientas manuales, pero no, estos mineros también tienen máquinas y usan mercurio, cianuro y arsénico, que son altamente tóxicos…”,

Por eso cree que los grupos antimineros al igual que las autoridades encargadas de la protección del medio ambiente tienen que considerar esta posibilidad e incluso anticiparse.

Y hay una opción para hacerlo, dijo al poner por ejemplo: que el Ejecutivo declare este lugar como de exclusión, con lo que se lo precautelará, pues será un delito, sancionado con pena de cárcel, ingresar.

Ortiz afirmó que en Molleturo, especialmente, en la zona baja en comunidades como Tres de Noviembre, Tamarindo, San José de Recreo, Camacho, entre otras, hay minería que se hace sin permisos.

Demanda

Marco Jara, abogado y consultor comercial, es asesor legal y financiero de firmas mineras, y cree que en este caso el retiro de Junefield Ecuagoldmining South América podría representar una demanda millonaria contra el Estado.

Jara estimó que esta compañía ha invertido cerca de 20 millones de dólares en esta concesión, esto sin contar con otros valores que no se han hecho públicos como, por ejemplo, los de la compra de los derechos a la concesionaria anterior.

Además, los costos de liquidación de los trabajadores, la disolución de contratos por servicios e indemnizaciones por incumplimientos, entre otros. Calculó como mínimo entre 90 y 100 millones de dólares, aunque la cifra puede ser muy superior.

A su vez, advirtió Jara, el Estado podrá repetir, es decir, cobrar estos recursos a los funcionarios de las distintas entidades públicas que emitieron los permisos para la explotación minera.

Fuente: El Mercurio