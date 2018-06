1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Junio 2018

La Gerenta General del Banco Central del Ecuador (BCE) explicó que el proyecto de ley de Fomento Productivo no significa un cambio de 180 grados para la entidad. Su función será fortalecer las reservas monetarias.

¿Por qué se decidió prohibir al BCE recibir instrumentos del Ministerio de Finanzas (MEF)?

En 2016, la economía fue bastante complicada. El sector financiero privado, cuando necesitábamos que coloque más crédito, no lo hizo y necesitábamos minimizar los efectos externos. En ese sentido, el BCE inyectó liquidez a la economía. Es importante diferenciar que no fue para el Ministerio sino que inyectó liquidez a la economía que ayudó a minimizar (el impacto).

¿Es decir que si no se usaban esos instrumentos, la situación del país habría sido más difícil?

Estoy convencida de que así hubiera sido. He pedido a mi equipo que cuantifique eso para tener datos fuertes, pero estoy segura de que si no hubiéramos inyectado la liquidez en la economía en ese momento, habríamos decrecido más del 1,5%.

¿No había otras opciones?

En ese momento teníamos un precio del petróleo muy bajo y tuvimos el terremoto. Por los laudos tuvimos que pagar $ 1.200 millones ese mismo año.

¿Cambiaron ahora las circunstancias?

Exacto. Creo que es importante poner algunos límites a esta liquidez porque los recursos del BCE tampoco son ilimitados. Llegamos a tener una deuda de Finanzas con el Central de casi $ 5.800 millones, si bien bajó con la dación de pago, pero no son instrumentos que nos permitan generar liquidez cuando se necesite.

¿El saldo de $ 3.100 millones en qué plazos pagará?

2021, 2023, 2025 y 2026. Lo que se trató de hacer es que esos bonos que actualmente tiene el BCE del MEF no estén en los años en los que hay más presión. Por ejemplo, en 2020 se vencen bonos (soberanos) entonces tenemos que pagar una buena cantidad; 2021 es un año en teoría con menos presión de hacer pagos de capital y amortizaciones.

¿Existe alguna nueva directriz para el manejo de las reservas internacionales?

Más allá de que las reservas ya no podrían invertirse en el MEF, todavía no. Lo que yo siempre he manejado es que no es responsabilidad del BCE cuando bajan las reservas; es de terceros si tenemos muchísimas importaciones o empiezan a salir muchas divisas. El Ministro Martínez entendió esos bemoles que están detrás.

Estamos claros de que al menos durante los próximos 6 meses sí vamos a necesitar recursos frescos para la reserva, porque las inversiones y la ley generarán importantes recursos, pero tal vez no lleguen mañana. (El Telégrafo)