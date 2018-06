1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Junio 2018

El momento político es totalmente diferente al del 24 de mayo de 2017, considera Paúl Granda. Por eso, cree que es importante empezar a hacer reajustes no solo de personas, sino también de posiciones en lo económico y lo social.

- ¿Hasta cuándo va a durar la etapa de transición política?

- Va concluyendo, aunque debe quedar claro que el carácter de este gobierno no es de transición. Hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles y lo que ha sucedido en la lucha contra la corrupción ha significado un gran remezón en lo social y lo político y en ese tema el gobierno del presidente Lenín Moreno no va a claudicar. El proceso de transición va concluyendo en función de que se vayan cumpliendo los objetivos de reinstitucionalización para los cuales fue creado el Consejo de Participación Transitorio.

- ¿Y qué es lo que se espera de ahora en adelante?

- Este segundo año es importante porque la dosis de pragmatismo económico será vital para la generación de un modelo de desarrollo que permita a la población ecuatoriana mayores oportunidades, sobre todo de empleo. El otro pilar será el social con el plan ‘Toda una vida’, en el que ya tenemos resultados importantes.

- En la lucha contra la corrupción, ¿sienten que la gente ha ido perdiendo las expectativas por lo hecho por el gobierno?

- Creo que la gente tiene clara la concepción de este gobierno en ese tema y la ha aceptado bien. Pero es evidente que por los grandes problemas que hemos tenido que atravesar y pilotear no hemos logrado comunicar muchas acciones como nos gustaría. Por eso, estamos replanteando los mecanismos de comunicación, eso está a cargo de la Secretaría de Comunicación (Secom).

- ¿Y desde la política cómo se hará frente a esa limitada comunicación?

- En estos días hemos logrado elaborar un modelo de gestión que permita acercar a los gobernadores a la gente, con toda la estructura que forma parte del gobierno. Eso se empezará a ver y sentir en las próximas semanas.

- ¿Cómo enfrentará el descontento de los sectores que no ven resultados luego de un año de diálogos?

- Potenciando ese diálogo, pero hay que diferenciar las cosas. No puede ser un diálogo basado en parcelas o intereses particulares. Obviamente deben existir resultados con la generación de políticas públicas. Con respecto a algunas reivindicaciones más puntuales, sí es probable que no hayamos tenido una mejor capacidad de respuesta.

- Tomando en cuenta que no tienen mayoría en la Asamblea, ¿ese diálogo se extenderá a las bancadas que no son PAIS?

- Ya hemos conversado con algunas fuerzas políticas y eso se profundizará. Ahí debe haber un diálogo respetuoso y una discusión que no puede ser solamente dura y pura política partidista. Debemos encontrar acuerdos por el bien del país.

- ¿Acuerdos incluso con la bancada correísta?

- No hay que cerrar las posibilidades de diálogo con nadie, pero ahí es evidente que hay una posición más radical que nos aleja.

- ¿Más probable es dialogar con Guillermo Lasso?

- Oficialmente no se ha concretado ese encuentro, pero yo mismo he conversado con Guillermo Lasso de algunos temas de interés nacional y entiendo que también ha conversado con el presidente y eso es lo responsable. Hay temas que deberían unirnos como país y no servir como herramienta de ataque. Uno de ellos, la situación en la frontera norte. Entonces, la apertura absoluta. Y si es necesario tener conversaciones en un espacio más concreto, las vamos a facilitar. (Expreso)