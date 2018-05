1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 28 Mayo 2018

A pesar de que apenas han transcurrido dos semanas como secretario de la Gestión de la Política, Paúl Granda ya tiene planes para potenciar los vínculos con la sociedad especialmente a través de las gobernaciones, “además afianzaremos nexos con la Asamblea para trabajar en consensos y apoyar la reforma económica”, comentó a El Telégrafo.

¿Cuál es su lectura de este primer año de Gobierno?

Es importante decir que ha sido un año de consolidación de la democracia en el país, con respeto, pluralidad, divergencia en cuanto a criterios, transparencia.

Uno de los pilares del Gobierno ha sido actuar con ética y verdad respecto a las circunstancias que ha vivido el Ecuador, por eso el hito más importante ha sido haber consultado a la gente que nos dijo de manera mayoritaria el camino a seguir; allí está un Consejo de Participación Transitorio que está evaluando a las autoridades de control.

Súmele a esto la lucha inclaudicable contra la corrupción, la convocatoria del presidente a los diálogos que sentaron las bases sólidas de la participación que nos permite ir construyendo el país que todos anhelamos.

En el tema económico, hoy tenemos un país con crecimiento positivo, que ha reducido la pobreza cinco puntos porcentuales y la extrema pobreza, tres.

¿Los cambios en el gabinete van a seguir?

El gabinete se está estabilizando y es normal, lo importante es que tenemos una línea clara de actuación, obviamente el gabinete tiene que adaptarse a la línea de Gobierno.

Pero han habido 3 ministros de Economía en menos de un año

El hecho de que hayamos tenido tres ministros de Economía no quiere decir que la política económica no es la misma, la base es la misma y se van ajustando algunos temas en función de las características de quien dirige esa área, lo mismo pasa en los otros ámbitos y por supuesto hay cambios de políticas que se requieren de manera radical, lo cual es normal en la función pública; esto no quiere decir que el Presidente tome otras decisiones más adelante en su proceso de reflexión.

¿Cómo será el trabajo con la Asamblea?

Hemos tenido reuniones con la Presidenta de la Asamblea y algunos compañeros de Alianza PAIS para establecer una metodología de trabajo no solo con el bloque sino con toda la Asamblea en su integralidad que permita la concreción de un modelo de Gobierno que proponemos para el país.

¿Y con la oposición?

Hemos conversado con algunos asambleístas de oposición y jefes de bloque, entendiendo las diferencias, pero con temas que nos deben unir como el proyecto que presentamos en materia económica.

Si no aunamos esfuerzos, seguramente eso dificultará los objetivos que el Gobierno Nacional se plantea, es necesario llegar a acuerdos que sienten bases sólidas para mejorar la economía en el Ecuador.

En las últimas encuestas la popularidad del presidente ha bajado, ¿qué opina?

Luego de un año de gestión es natural el desgaste, la situación del Ecuador ha sido complejo nos ha tocado el tema del conflicto de la frontera, también la ruptura de Alianza PAIS donde se marcó una divergencia con un grupo, incluso militantes, que tomaron una opción de defensa de actos relacionados con corrupción, entonces las decisiones que este Gobierno le ha tocado responder han sido difíciles, vamos un primer año de gobierno faltan tres para cumplir y nos interesa cómo vamos a terminar.

Estamos seguros de que al final del Gobierno los ciudadanos lo valorarán y creo que de a poco se va dando eso.

En las encuestas había un descenso que llegó hasta 48 puntos, pero en las últimas está en 56 en cuanto a aceptación, esto es señal de que estamos yendo por el camino correcto.

¿Seguirá esa tónica de culpar al Gobierno anterior por lo que sucede ahora?

La ética y la verdad deben primar sobre todas las cosas en la administración pública, por eso vamos a seguir diciendo las cosas que se tengan que decir.

Nosotros hemos tomado la línea de cero complicidad y es una línea compleja, difícil, dura y que puede generar conflictos políticos, pero creemos que es lo adecuado para el país, hay que predicar con el ejemplo.

¿La agenda de la derecha se ha colado en el plan de Gobierno?

De ninguna manera. El Presidente trae consigo una propuesta progresista de izquierda que privilegia la atención a los sectores sociales más vulnerables, pero eso no quiere decir que no veamos la economía con pragmatismo por el mundo en que vivimos.

Tenemos un ministro que viene del sector empresarial que nos va a ayudar y colaborar en la agenda planteada por el Presidente, claro con una visión pragmática objetiva y que aspiramos nos dé resultados a corto plazo.

¿Que priorizará en su gestión?

Mejorar la presencia del Gobierno en territorio a través de los gobernadores, impulsar una democracia participativa, vamos a profundizar el mecanismo del diálogo.

Impulsaremos la armonización entre las diferentes funciones del Estado, es vital la relación del Ejecutivo con el Legislativo, creemos también que las instituciones judiciales efectivamente puedan actuar con absoluta libertad, sin presión o imposición de manera que tengamos una Fiscalía, Contraloría, Corte de Justicia, consolidadas para que puedan actuar con total libertad y transparencia.

¿El bloque PAIS defenderá a la canciller ante anuncios de juicio político?

La ministra María Fernanda Espinosa es parte de nuestro proyecto de Gobierno y está representando al Ecuador, que después de 4 décadas tiene la oportunidad de presidir la Asamblea de las Naciones Unidas.

Como nosotros la apoyamos, estoy seguro de que nuestro bloque en la Asamblea la va a respaldar también. (El Telégrafo)