Detalles Publicado el Miércoles, 16 Mayo 2018

Petroecuador adjudicó a la empresa PMI TRADING LIMITED., la exportación de 1´710.000 barriles de Fuel Oil No.6. Las ofertas fueron recibidas y evaluadas el 14 y 15 de mayo de 2018.

De las 36 empresas invitadas para el concurso internacional, se recibieron 11 excusas y 5 ofertas de las empresas: Glencore LTD., Trafigura PTE. LTD., Vitol INC., PMI Trading Limited y Eni Trading & Shipping S.p.A.

Una vez evaluadas las ofertas presentadas por las compañías oferentes y con la finalidad de que todas cumplan con los Términos y Condiciones requeridos por EP PETROECUADOR, se solicitó la mejora de sus ofertas iniciales.

La recepción y apertura de las mejoras de ofertas se realizó el 15 de mayo de 2018 obteniendo por parte de GLENCORE LTD., la ratificación de su diferencial de -2,68 USD/BL y PMI TRADING LIMITED presentando un diferencial final de -2,20 USD/BL, aceptando Términos y Condiciones.

Luego de la última evaluación realizada se definió como ganadora del concurso a la empresa PMI TRADING LIMITED., que ofertó un diferencial de -2,20 USD/BL (Menos dos dólares de los Estados Unidos de América con veinte centavos por barril).

Con esta mejora en el diferencial se puede estimar un beneficio para el país de aproximadamente 800.000 dólares, valor adicional al que se obtendrá por la venta de Fuel Oil No. 6.

De acuerdo a las bases de la licitación, el volumen ofertado de 1´710.000 barriles de Fuel Oil No.6., saldrán del país en nueve (9) cargamentos de 190.000 barriles +/- 10% cada uno. El primer y segundo cargamento se entregará en junio 1-3 y junio 3-5 de 2018 respectivamente. El marcador para el producto ofertado es: USGC HSFO.

Para la apertura de ofertas asistieron representantes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC EP), Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), representantes de las empresas oferentes, así como autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional de EP Petroecuador y medios de comunicación.