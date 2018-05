1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 16 Mayo 2018

La exministra de finanzas, María Elsa Viteri, habló con El Telégrafo tras ser removida del cargo por una supuesta deuda con la CFN.

Ejerció funciones durante dos meses y ocho días.

¿A qué se debió su salida?

Por una disposición de Contralor (Pablo Celi) respecto a una supuesta moratoria. Yo tengo todos los documentos que indican que el señor Contralor o no sabe hacer bien su trabajo o definitivamente hay otro tipo de razón.

¿Cuál es la razón de esa mora?

La Corporación Financiera Nacional (CFN) vendió mi cartera en diciembre (de 2017) al Banco Nacional de Fomento (BNF). Ni siquiera me había enterado de aquello. Luego lo supe y comencé a pagar en el BFN.

¿No fue informada de la venta?

Fui informada después. Los primeros tres meses, que no tenía conocimiento, los pagué en la CFN. Ahora el problema es que la CFN no pasa las cuentas al BFN.

Yo soy la más perjudicada en todo esto. Lo que sí me sorprende es que el Gobierno no haya explicado las razones y no haya dicho lo que era de conocimiento, porque en ningún momento he escondido nada.

¿Le notificaron directamente que la separación de su cargo se debía a este informe?

Me dijeron que había una situación por orden del Contralor y nada más. Yo estaba en una reunión en el Mipro con las cámaras que hoy están en el Ministerio de Finanzas. Recibí una llamada, salí a contestar y me dijeron "mira, esto pasa...".

Fue rapidísimo, entonces lo único que hice fue pedir disculpas (en la reunión), y procedí a retirarme e ir por mis cosas al Ministerio, eso es todo.

Se ha especulado que detrás de su salida está el hecho de que no acató las disposiciones de Contraloría con respecto al manejo de la deuda...

Yo no puedo dar de baja al Decreto 1218, porque yo no emito decretos. Todo el fin de semana pasé trabajando en emitir las comunicaciones que ponían en marcha aquellas disposiciones que eran factibles hacerlas inmediatamente.

Otras no se podían porque correspondía hacer un proyecto de cambio al Coplafip. Considero que era necesario derogar el Decreto 1218, pero había que hacerlo responsablemente emitiendo un documento paralelo que se ajuste a las condiciones y necesidades del país.

Dijo ser partidaria de derogar el decreto 1218, sin embargo esto abultaría el volumen de la deuda...

No necesariamente. Mi posición es la reglamentación adecuada y para eso habría bajar la normativa. Eso no significaba, necesariamente, aumentar o disminuir la deuda.

Ayer (lunes 14 de mayo) estaba definiendo y analizando contrato por contrato (de deuda) para poder ver cuáles son los males que podría acarrear el país. Los contratos ya vienen con ciertas disposiciones que podrían ocasionar un gravísimo problema si se toma a la ligera las disposiciones que el Contralor emite.

¿Qué opina sobre la designación de Richard Martínez?

Lo felicito y entiendo que es una definición clara de que vendrán los criterios de las empresas a los lineamientos económicos. Ese es el camino que se ha elegido.

Que se delegue el manejo de Finanzas a un representante de las cámaras implica un giro de 180 grados...

Es un gravísimo error que se dé un giro hacia un sector. Aspiro a que el nuevo Ministro tenga la capacidad de abrir su visión más allá. Le deseo lo mejor del mundo, porque su éxito es el éxito del país. El problema es que él conoce a apenas el 2% de la población. Hay que ir hacia una opción en donde se reconozca al 2% y al 98%.

¿En qué condiciones queda la economía tomando en cuenta que se ha postergado la ley?

La ley está terminada. Estaba solamente en revisión de orden de coordinación legal.

Adicionalmente, trabajé para dejar también una propuesta para cambiar el Coplafips, concretamente el Capítulo 4 sobre endeudamiento. Quedó está en manos de la doctora Johanna Pesantez.

Esto se hizo justamente para que estas disputas internas por querer imponer definiciones se acabara de una vez.

¿En su propuesta incluyó a las preventas y Cetes?

Los Cetes en sí mismo no son deuda, porque son de 365 días. Pero si usted hace constantemente ese ejercicio evidentemente ya no son los 365 días. El problema no es la definición de Cetes, sino su uso. El problema no es la preventa petrolera, porque esa es una operación comercial, sino cómo se lleva a cabo.

¿Se preveía una nueva emisión de deuda para estos meses, cuál era el monto?

En mi programa en el corto plazo había una operación con el FLAR que estábamos discutiendo. Ayer (lunes 14 de mayo) lancé una carta porque se nos imponen unas condiciones que no deberían darse.

Yo, en silencio, ya tenía establecido el flujo de ingresos que iban a venir al país con tasas realmente bajísimas, menos del 1%. Ya estaban pactadas e iban a reemplazar los costosísimos financiamientos. Me imagino que el nuevo ministro se decidirá por la banca norteamericana.

¿Con qué organismos negoció esos intereses bajos?

No se lo voy a decir, simplemente porque en este momento no creo que sea conveniente.

¿A partir de ahora a qué se va a dedicar?

Desde hace mucho tiempo he tratado de alejarme en mi pequeño proyecto productivo (en Playas), luchando como cualquier persona, porque lo que sí está claro es que jamás he seguido los cánones ni lineamientos de antiguos ministros de finanzas o funcionarios públicos. A mi sí me toca sudar la gota una vez que salgo de tener un sueldo fijo. (El Telégrafo)