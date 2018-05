1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 14 Mayo 2018

No solo se contrató mucho, sino que se contrató mal. El aumento del personal del sector público respondió, en parte, a los descuidos al momento de entregar plazas de empleo. Eso concluye la Contraloría General del Estado en uno de sus últimos exámenes especiales.

El 16 de febrero, el ente de control notificó al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, de las irregularidades detectadas en la contratación de unos 105 servidores ocasionales en esa cartera de Estado. Los puestos fueron asignados entre 2013 y 2016. Es decir, durante la administración de Pedro Merizalde, José Romero Icaza y Carlos Pareja Yannuzzelli. Este último fue sentenciado la semana pasada a diez años de prisión por delitos de corrupción en el sector petrolero.

La Contraloría señala que el ministerio (antes denominado de Recursos Naturales No Renovables) hizo contrataciones sin respetar estatutos o considerar requisitos. No precisa, sin embargo, si alguno de los empleados continúa en funciones a la fecha.

EXPRESO accedió al informe y consultó al ministerio para conocer que correcciones se tomaron en la contratación de personal. Las autoridades no respondieron a la solicitud.

Los montos de los contratos examinados superan los 3,7 millones de dólares. Este Diario revisa cuáles fueron las principales irregularidades cometidas en el área de Recursos Humanos del Ministerio de Hidrocarburos.

Informes técnicos

1. La Contraloría General examinó 118 contrataciones entre 2013 y 2016 en la cartera de Hidrocarburos. De ese número, 19 contienen expedientes de personal sin un “Informe técnico de contratación de servicios ocasionales” de la Unidad de Talento Humano del ministerio. Dicho informe permite conocer si el aspirante contratado cumplía con los requisitos para ocupar determinado puesto.

Presupuesto

2. En 22 expedientes, cuenta el informe DNAI-AI-0156-2018, no se encontró la certificación de la partida presupuestaria “que sustente la disponibilidad de los recursos económicos para la contratación del personal”. En otras palabras, las carpetas no contaban con un documento que confirme que hay dinero del sector público (es decir del Estado) para el pago de salarios, pese a que es una exigencia legal. Los contratados, no obstante, recibieron su remuneración con total normalidad. El Gobierno obtiene recursos para sueldos de sus funcionarios a través del cobro de impuestos a todos los ecuatorianos.

Necesidad

3. De los análisis se desprende que 29 empleos no tenían un sustento que demuestre que la vacante debía ser cubierta. No se demostró la necesidad del personal. Además, en tres expedientes no se encontró el contrato firmado con el ministerio.

Renovaciones

4. Las irregularidades se extienden también a las renovaciones que hicieron los empleados ‘ocasionales’. En 32 carpetas no se encontraron informes de Talento Humano, certificaciones presupuestarias y memorandos de renovación. Algunos de esos documentos sí existían, sin embargo estaban en otros departamentos por desorden administrativo.

Los puntillazos

Resultados: La Contraloría concluye que el desorden y la información incompleta produjeron que las contrataciones sean poco confiables.

Toma de decisiones: Para el ente de control, la falta de datos generó que el ministerio y sus unidades de Recursos Humanos no cuenten con detalles administrativos y laborales para la toma de decisiones.

Recomendaciones: La Contraloría sugiere que los directores de área mejoren sus sistemas de trabajo para evitar anomalías. El documento no precisa si hay responsabilidades civiles o penales. (Expreso)