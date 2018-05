1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 04 Mayo 2018

Esta tarde, en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, de la Asamblea Nacional, se decidió convocar al gerente de TAME, por el incremento en los pasajes aéreos de Quito a Coca.

Quien llevó el tema a la mesa de discusión fue el legislador Edy Peñafiel, quien aseguró que es prácticamente imposible hacer uso de los servicios aéreos con pasajes que llegan a costar hasta 480 dólares. “Es más sencillo irse a Miami que viajar hasta Orellana”, aseguró.

Los legisladores miembros de la comisión insistieron en que es necesario llevar un proceso de fiscalización, pues TAME desde enero incrementó los pasajes de Coca a Quito y viceversa. Son 30 minutos de vuelo que significan alrededor de 13 dólares por minuto. Este incremento lo sufren desde marzo. El legislador Peñafiel pidió una explicación a la línea aérea y la respuesta fue que analizaron los costos en base a lo que cobra la competencia.

Costos inaccesibles

Los altos costos, para los legisladores amazónicos, hacen imposible incentivar el turismo. “Nuestros ciudadanos no pueden hacer uso de esos vuelos, pero en ocasiones necesitan hacerlo por emergencia y se encuentran con tarifas inaccesibles”, dijo Peñafiel. Para los asambleístas es un trato discriminatorio para quienes aportan con el 60 % de los recursos para el país. Sin embargo, aseguraron que por fortuna en la Ley de Desarrollo Fronterizo, que fue aprobada hoy, se prevé este tipo de temas.

“Estamos a punto de inaugurar una terminal aérea que no tiene sentido si no se puede hacer uso de los vuelos”, recalcó Peñafiel, quien además insistió que es un absurdo que no permitan que otras líneas aéreas vuelen a la zona.