Detalles Publicado el Miércoles, 02 Mayo 2018

La lógica de que la mesa nunca estuvo servida, como decía el expresidente Rafael Correa, ya no sirve para que el actual Gobierno justifique los problemas económicos y sus propias indefiniciones. Ese es el consenso entre varios analistas que, además, no ven señales claras y concretas que refuercen un plan económico en la dirección correcta.

Cada mes, en promedio, el Gobierno debe desembolsar alrededor de 800 millones de dólares solo en pago de intereses de deuda.

Según Walter Spurrier, la liquidez momentánea producida por las últimas emisiones de bonos, en enero pasado, está a punto de agotarse y el Ministerio de Finanzas tendría, a muy corto plazo, que salir a buscar nuevo financiamiento. ¿Más deuda?

Otro punto que abona a la incertidumbre son las casi nulas informaciones sobre las gestiones de la ministra del ramo, María Elsa Viteri, en su viaje a Washington.

Mauricio Pozo, experto y excandidato vicepresidencial, comentó que no era sensato pedirle que regresara con un cheque bajo el brazo, pero que su no presentación a una cita con inversionistas y la falta de información dieron como resultado que ni siquiera se haya anunciado el inicio de negociaciones y diálogos más extensos con los organismos multilaterales.

“Como se han venido dando las cosas, no veo opciones reales de que el Gobierno pueda encontrar financiamiento a más largo plazo y más barato. Además, las 5 o 6 señales que esperaría cualquier inversionista para traer capitales al país no han sido dadas por el Gobierno”, aseveró.

Sobre estas señales, varios economistas coinciden que, en primer lugar, debería estar el anuncio de un acuerdo con los principales organismos multilaterales. En segundo lugar, reducirse de manera inmediata impuestos que no ayudan a los sectores productivos.

En tercer lugar, se deberían dar pistas inequívocas de que se van a respetar las decisiones tomadas.

Análisis concreto

Rodrigo Espinosa, otro exministro de finanzas, opinó que, lamentablemente, las decisiones de política económica no se están haciendo con el suficiente análisis de los impactos.

“Existen varios temas en donde no se dice nada. Por ejemplo, en lo concerniente a la deuda del Estado con el Banco Central. A eso hay que añadir que muchos de los parámetros establecidos en el plan económico y otras disposiciones son cambiados a cada rato con las declaraciones de los ministros”, anotó.

Con esto concordó Pozo y, además, puntualizó que esta situación determina que, como sucedió en el plano laboral, por un lado el Presidente hable de flexibilización y actualización de los contratos y, por el otro, el Ministro del ramo anuncie un plan de subsidios estatales para motivar el empleo juvenil.

“En las acciones tomadas y en el plan económico no se ven las condiciones necesarias para salir de la crisis. La falta de transparencia en algunas de las cifras fiscales no genera seguridad para que los inversionistas pongan su dinero en el país. Además no hay definiciones sobre qué se va a hacer con el límite legal del endeudamiento público”, concluyó. Fuente: La Hora