Martes, 17 Abril 2018

La tasa de empleo adecuado en marzo de este año incrementó 2.6 puntos porcentuales en relación con el mismo mes en 2017 y el subempleo se redujo tres puntos en ese lapso.

Ambas son variaciones significativas de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que presentó ayer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, (Enemdu) de marzo de 2018.

El empleo adecuado registrado en marzo de 2017 fue de 38,5%, mientras que en el mismo mes de 2018, la tasa fue de 41,1%. El subempleo a nivel nacional pasó de 21,4% en el tercer mes de 2017 a 18,3% en el mismo mes de 2018.

Por otro lado, la tasa de desempleo (4,4%), la tasa de empleo no remunerado (10,2%) y la tasa de otro empleo no pleno (25,7%), no registraron variaciones anuales significativas.

Ambato es la única ciudad que registró un aumento significativo de 5,2 puntos en el empleo adecuado (51,8%), entre marzo 2017 y marzo 2018, recoge el informe.

