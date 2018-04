1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Abril 2018

Este mes de abril, Banco Pichincha cumple 112 años de actividad como la institución líder en servicios bancarios del Ecuador. A lo largo de este último siglo el Banco ha desarrollado un modelo de negocios exitoso que le permitió pasar de ser un pequeño banco local, hasta consolidarse como un gran Banco nacional e internacional que hoy es cabeza del Grupo Pichincha con filiales en 4 países.

Banco Pichincha C.A., el Banco más grande a nivel nacional con más de 3 millones de clientes, tiene presencia en todo el territorio nacional, 3 países de América y en España. "El uso cada vez más intensivo de las tecnologías bancarias de última generación nos permitirá en los años futuros acercarnos aún más a las particulares necesidades y siempre cambiantes preferencias de nuestros clientes en un entorno global", asegura Antonio Acosta, Presidente de la institución.

Pichincha cuenta con activos de US 10.071 millones a septiembre de 2017, equivalentes al 27.4% del sistema bancario ecuatoriano. Tiene 265 puntos de atención, 9.118 corresponsales no bancarios "Pichincha Mi Vecino" y más de 1.000 autoservicios como cajeros y depositarios automáticos en todas las provincias del país. El Banco mantiene una calificación de riesgo AAA- fijada por Bank Watch Ratings y AAA- de Pacific Credit Rating que lo describe como una empresa con destacada trayectoria de rentabilidad y perspectiva estable.

La presencia internacional de Banco Pichincha creció en forma considerable en los últimos años. Su filial Banco Financiero de Perú ha experimentado un amplio desarrollo en el mercado de ese país. Con 70 agencias, destacan las que están localizadas en la frontera con Ecuador, empeñadas en apoyar el cada vez más intenso comercio binacional. Banco Pichincha Colombia opera desde 2011 a través de 47 oficinas distribuidas en la amplia geografía de nuestro vecino del norte. La entidad es líder en la concesión de créditos educativos y de vehículos. En Estados Unidos, la agencia Banco Pichincha Miami cumple ya 32 años de actividades contribuyendo decididamente a fortalecer el intercambio con nuestro principal socio comercial.

Banco Pichincha España es la primera entidad latinoamericana que opera allí como banco comercial bajo la supervisión directa del Banco de España. Creado en abril del 2010, tiene 12 agencias en la geografía ibérica, sucursales que apoyan a los migrantes e impulsan el área Banca Empresas para favorecer las operaciones bilaterales de comercio exterior.

Buscando un impacto positivo y justo en la sociedad, nuestra división Pichincha Microfinanzas mantiene el liderazgo nacional en la entrega de microcréditos, lo que supone un afán de apoyar a los grupos económicamente vulnerables.

Pichincha Microfinanzas tiene 450.000 clientes y en el 2017 coloco US 810 millones en 255.000 operaciones. La división logró abrir 20 mil nuevas cuentas de ahorro programado y facilitó el acceso a la oferta de microseguros a 200.000 clientes. El monto total desembolsado para microcréditos por Banco Pichincha es de 6.400 millones desde 2002 hasta diciembre de 2017. Esta importante gestión mereció la certificación internacional Smart Campaign que resalta la adecuada protección al cliente, siendo la primera institución del país en obtenerla. Pichincha también recibió recientemente la distinción británica Finance for the Future 2017, destacando la preocupación del banco encaminada a generar nuevas oportunidades de negocios con prácticas de desarrollo sostenible.

En este nuevo aniversario, Banco Pichincha reafirma su compromiso de servicio y el aporte de su experiencia para seguir impulsando con decisión el desarrollo del Ecuador y de los países donde opera. Deseamos agradecer la confianza de nuestros clientes comprometiéndonos a mantener los elevados niveles de calidad que exigen los nuevos tiempos.

Sobre Banco Pichincha C.A.

Banco Pichincha C.A. es la mayor entidad financiera del Ecuador, con activos de US$10.071 millones a septiembre de 2017 equivalentes al 27,4% del sistema bancario. Cuenta con 265 puntos de atención, 9.118 Corresponsales No Bancarios (Pichincha "Mi Vecino"), y más de 1.000 autoservicios (cajeros y depositarios automáticos) distribuidos en todas las provincias del país. Es la primera entidad financiera de América Latina que opera como banco comercial en España y tiene una importante presencia en la región: opera en Perú a través del Banco Financiero del Perú; Banco Pichincha S.A. en Colombia y Banco Pichincha Miami Agency, en Estados Unidos. Banco Pichincha tiene una calificación de riesgo AAA- fijada por Bank Watch Ratings y AAA- de Pacific Credit Rating, que lo describe como una empresa con destacada trayectoria de rentabilidad y perspectiva estable.