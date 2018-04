Expreso de Guayaquil

Lunes, 09 Abril 2018

La energía eléctrica tiene cifras oscuras. La gestión de cobro del servicio, por ejemplo, tuvo serias deficiencias entre 2013 y 2016, en Guayas. La Unidad de Negocio Guayas-Los Ríos de la empresa pública Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) tuvo un manejo cuestionable de unos 258 millones de dólares, según un informe especial de la Contraloría General del Estado.

No se trata de 258 millones extraviados o, peor aún, robados, son montos que no tuvieron un control adecuado. Es decir, la empresa pública no implementó mecanismos de seguridad para que la recaudación de esa cantidad de dinero llegue a su destino final. Podía desaparecer en algún punto y no había un sistema que pueda detectar dónde se perdió.

La Contraloría detectó, según detalla el informe DR1-DPGY-CNEL EP-AI 0003-2018, que los ingresos de los cobros se hacían cualquier día y sin un orden establecido. Se hacían mal, sin control y tarde.

Tampoco hubo un correcto control de cada caja de recaudación. Entre 2013 y 2016, las 32 cajas de la Unidad de Negocio tuvieron solo 11 arqueos sorpresivos. Es decir, 11 operaciones inesperadas de supervisores que ayudan a verificar si hay irregularidades en los cobros. Ese sistema permite mantener la transparencia de las recaudaciones porque tiene en alerta al personal de caja para que ingrese el valor real que cobró durante el día.

En la Agencia Guayaquil, detalla el informe como ejemplo, solo se hizo un arqueo sorpresa en los cuatro años analizados. Fue durante 2015.

Contraloría determinó que la falta de mecanismos de control responde a inoperancia de las autoridades de cada departamento. Ellos serán parte de las investigaciones que continúa realizando el ente de control.

EXPRESO consultó con la unidad seccional de CNEL por estas anomalías y, según contaron, se están tomando los correctivos necesarios para que no se repita la falta de control. Sus voceros dijeron que “el 21 de julio de 2017 se expidió el Instructivo para la planificación y ejecución de arqueos de caja”. El documento se elaboró sobre la base de textos de la Contraloría y permite que se ejecuten arqueos sorpresivos de manera aleatoria y permanente.

Los correctivos deberán aplicarse, además, a la fijación del monto a pagar por el servicio. Los exámenes de la Contraloría determinaron que no solo hay fallas al momento de cobrar, sino al determinar el valor del consumo. Entre los errores más comunes están la toma de lecturas equivocadas, facturaciones presuntivas por imposibilidad de acceso al medidor de energía eléctrica, cobros acumulados por emitir facturas tarde, tarifas mal aplicadas, multiplicación de la cuota a pagar y daños en el medidor que no son responsabilidad del consumidor.

Estas falencias empresariales causan problemas al cliente, que tiene el derecho legal de solicitar una refacturación de los cobros. Por ese trámite, en el periodo señalado del estudio, se tuvo que replantear el pago de más de 250 millones de dólares.

¿Por qué hay apagones en guayaquil?

Apagones

Según CNEL, los apagones responden, en su mayoría, a factores ajenos al control de la Corporación. Sin embargo, explicaron sus voceros a EXPRESO, se toman los correctivos necesarios para evitar nuevos cortes de energía.

Clima

Una de las razones de los apagones, según CNEL, que son ajenas a su gestión es el periodo invernal. El viento, la lluvia o el incremento de la temperatura provocan variaciones que resultan en cortes prolongados de energía.

Interconexión

Los cortes de energía eléctrica de corta duración responden, dicen los funcionarios, a “pequeñas fallas del Sistema de Interconexión de la empresa pública”. Esos problemas se solucionan en menor tiempo porque se atienden de inmediato.

Objetos

Otros factores que influyen en los apagones son la “presencia de animales que causan interrupciones, choques, acciones de terceros (por ejemplo, globos de helio que topan las redes) o perturbaciones del sistema”.

