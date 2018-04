El Telégrafo de Guayaquil

Domingo, 08 Abril 2018

El integrante del Foro de Economía y Finanzas señaló que algunas de las propuestas del plan económico son buenas, como por ejemplo, ampliar el acceso al crédito productivo o de inversión o la cooperación de la alianza público-privada.

El sector privado -dijo- cobra tasas muy altas para un sistema dolarizado.

Desde su casa se mira la ciudad. Él está sentado y es amable, pero crítico.

Eduardo Valencia tiene una larga y reconocida trayectoria en el campo profesional y académico.

Fue gerente del Banco Central, presidente del Banco de Desarrollo, representante del Ejecutivo en la Corporación Financiera Nacional (CFN) en el gobierno de Rafael Correa, pero renunció porque estaba en desacuerdo con el manejo de la institución y la línea del régimen.

Valencia es director del Instituto de Investigaciones en la Universidad Católica y docente. Él conversó con EL TELÉGRAFO sobre el plan económico que anunció el presidente Lenín Moreno.

A su criterio, ¿qué es lo más importante del plan económico?

Reconocer que el país no puede crecer endeudándose o fomentando el consumo. Una parte mínima va a la producción y todo el resto a las importaciones: vemos una inundación de autos, de televisores, de motos, que salen divisas del país. No generamos suficientes exportaciones para cubrir todas esas compras. Esto pone en riesgo la dolarización pero nadie quiere que eso ocurra. Hay más consumos y deuda, ese déficit se financiará con más deuda.

Pero se plantea el reforzamiento fiscal.

Esa es una de las 14 medidas. El Gobierno dice que expedirá un plan, que determina la Constitución, cuando se ha sobrepasado el techo del 40% de la deuda. El Presidente no habló de IESS. Habrá otro plan que será negociado con la Asamblea. El techo de la deuda se sobrepasó hace más de cuatro años. Todavía queda incertidumbre, me reservo mi opinión definitiva, a pesar de las buenas intenciones de Moreno.

Hay tres estrategias para enfrentar la deuda pública: multilateral, externa y comercial.

Buscar a organismos y a gobiernos es correcto, pues ambas cosas dependen de un buen programa económico.

Pero todavía es débil. La deuda comercial, de contratos y preventas con China, será casi imposible de lograr.

Aplaudo la buena voluntad de entrar en el asunto, pero el Gobierno chino nos prestó con condiciones más duras que las de un organismo financiero.

El default de nuestra economía en la década correísta nos mandó a los brazos de los chinos para evitar los programas de ajuste.

La propuesta impulsa la alianza público-privada. ¿Qué piensa de esto?

Ambas parecen cosas buenas. El sector privado debe invertir su propio capital, corre su propio riesgo y favorece al país sustituyendo recursos, que de otra manera serían estatales, o compartiendo el valor de las inversiones con el Gobierno.

El problema es que los gobiernos otorgan subsidios para los productores. Por ejemplo, el Puerto de Posorja (Guayas) y Puerto Bolívar (El Oro) fueron adjudicados en el Gobierno anterior, con subsidios grandes, de 50 años y exoneración de impuestos. No estoy de acuerdo, es una medida exagerada. Que vengan capitales sin ningún subsidio a asumir su propio riesgo y su propio costo.

Pero ¿eso ocurrió en el gobierno de Correa?

Tengo entendido que la señora beneficiaria del proyecto de Posorja es la suegra del actual Ministro de Comercio Exterior. Tengo una buena opinión de Pablo Campana. Él propone obtener inversiones y fomentar el desarrollo productivo en varias áreas. Es una buena dirección y trata de conseguir recursos. Lo importante es que traiga capitales, ingresen divisas y se aúpe al sistema monetario que rige en el país.

¿Cómo mira la recaudación de ingresos mediante un sistema tributario eficiente y simplificado, así como la remisión tributaria?

Se debe quitar la adiposidad del gasto público y ser más eficiente. El ahorro del gasto público no pasa más allá del 8% del gasto total del Gobierno central. La remisión tributaria es una exoneración del pago de impuestos a los empresarios. Ese tipo de subsidios no me gustan porque premia a quienes no cumplen.