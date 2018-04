El Mercurio de Cuenca

Presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción rinde homenaje a gremio local por 50 años de vida

¿Cómo analizan el anuncio del presidente Lenín Moreno respecto a los aranceles a productos importados?

Nos preocupa que se ha anunciado en el Plan Económico del Gobierno que se van a incrementar los aranceles de 375 ítems en los cuales van a existir materiales de construcción, y eso va a golpear a un segmento de la sociedad, a un tipo de construcción que utiliza materiales importados o también a los pequeños.

Es también ahí en donde el sector privado dice “¿qué tarea estás haciendo tu como Gobierno para ahorrar dinero, que estas queriendo que yo (constructor), vía aranceles, te lo pague?”. Es nuestra posición.

¿Aranceles es el punto neurálgico del plan económico?

Hay que ver qué va a afectar, porque eso va a la economía de los ecuatorianos y obviamente los constructores van a verse afectados, no sabemos en qué ítem, pero al final del día no serán los constructores los afectados, sino nuestros clientes, es el ciudadano el que se verá afectado.

Entonces, luego de que el presidente anunció el plan económico, vuelve esta nueva incertidumbre a la construcción, sector que recién sintió un alivio cuando fue derogada la Ley de Plusvalía.

Eliminada la ley de plusvalía ya existen mejores expectativas de desarrollar nuestra actividad.

Esta ley le ocasionó daño no a los constructores solamente sino a la sociedad ecuatoriana.

Nosotros no pudimos desarrollar nuestras actividades, son centenares de proyectos paralizados, no iniciados, suspendidos, muchas veces hasta concluidos y no vendidos.

Eso trajo como consecuencia miles de ecuatorianos que perdieron su trabajo, no menos de 80 mil directos y no menos de 200 mil indirectos.

¿En qué más hubo impactos?

Impactos en actividades que uno podría no darse cuenta como son: trámites en las Notarías, Registros de la Propiedad, impuestos no cobrados por los Municipios cuando se catastran las propiedades que se construyen y se venden o los impuestos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no se generaron, a través de las transacciones en los bienes y servicios que se relacionan con nuestra actividad.

En definitiva, el daño que nos generó la Ley de Plusvalía es inmenso. Felizmente se ha superado.

¿Pero, hay un mejor ambiente?

Hay un mejor ambiente, sentimos confianza en poder caminar hacia adelante, la confianza es el factor fundamental para poder desarrollar un proyecto inmobiliario porque si bien es cierto la ley no existe hoy, pero los proyectos inmobiliarios toman no menos de dos años en ser desarrollados.

Hoy existe una oferta de aquellos proyectos que estuvieron parados, a medio hacer, o que se concluyeron y no vendieron.

Y se siente que ya hay una cierta recuperación en estos tres últimos meses, ya se siente que hay movimiento.

Pero para desarrollar un proyecto nuevo o retomar uno que estuvo paralizado, es un año mínimo, o dos.

¿Para todo ello el promotor inmobiliario debe tener confianza?

Si usted es promotor inmobiliario debe tener la confianza, de que tiene el comprador y de que se va a poder endeudar y pagar a largo plazo, porque va a sostener su empleo.

Pero, esa confianza lo da una economía sana, estable que no haya sobresaltos de carácter tributario, que no hayan sorpresas de carácter impositivas, que se tomen las decisiones correctas en el sentido económico en el mediano y largo plazo.

Lo importante es que el Gobierno de los pasos adecuados para permitir que entren recursos externos, que no sea un gobierno que priorice la recaudación para sostener un gasto público, sino que sea a través de la generación de progreso, trabajo y desarrollo que lo da la empresa privada.

¿Pero el gobierno anterior y el actual se han caracterizado por sostenerse en la recaudación tributaria?

Debemos reconocer que el plan económico presentado por el Gobierno nos da buenas señas de que se está cambiando ese dogmatismo que existió antes, y se escucha un poco más al sector privado y se procuraría trabajar más con este sector…pero en este plan nos han dicho el Gobierno qué, pero no cómo lo hará.

Muchas de las cosas que están ahí van a tener que pasar por la Asamblea, son decisiones de carácter político que se deben tomar y ahí es en donde esperamos que exista el liderazgo, la fortaleza del gobierno para poder manejar esos escenarios.

¿Usted dice que el plan económico escucha “un poco más” al sector privado, pero hace falta más?

Dogmatismos ideológicos, ciertas convicciones de carácter ideológico, ciertos posicionamientos de carácter social, no van a permitir que -en absoluto- se desmonte con gran facilidad la animadversión a las iniciativas privadas, especialmente después de diez años de una agresividad como la que hemos tenido, que nos hizo ver, a los empresarios privados como si fuéramos “un enemigo” de los pobres.

¿Qué le piden al gobierno, a propósito del plan?

En este programa existe una amnistía tributaria, que está contemplada para pequeñas, medianas y grandes industrias, y esta bien, creo que se lo merecen, aplaudimos la decisión; pero, nuestro pedido es que, nosotros los constructores también nos merecemos aquello.

Después de haber pasado por una crisis como la que se ha atravesado en nuestra actividad y luego de haber vivido una crisis en lo ético, moral, y me refiero a los contratistas públicos, constructores públicos y privados, nos merecemos también una consideración similar.

¿A qué se refiere con lo de “contratista público”?

El contratista público que no ha podido cobrar sus planillas, facturas, por su trabajo desarrollado para el Estado, que…le genera obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y con el Seguro Social, en cuanto a multas, intereses y sobre costos, increíble que no los puede pagar porque el Estado no les pagó, un Estado que con el sombrero de deudor no te paga y ese mismo Estado con el sombrero de acreedor sí me cobra.(ACR)-(I)

“El éxito del Gobierno es el éxito del sector privado, nosotros generamos nueve de cada 10 empleos e impuestos para que el gobierno atienda obligaciones de carácter social”.