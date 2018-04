El Telégrafo de Guayaquil

Detalles Publicado el Viernes, 06 Abril 2018

La entidad indicó que esta semana desembolsó más de $ 400.000. Pese a ello, 300 agricultores cerraron una vía en Tarifa, donde hubo enfrentamientos con la fuerza pública. Otro grupo no apoyó la medida y espera resultados.

La empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) canceló esta semana $ 816.272,68 a un grupo de pequeños arroceros de Daule (Guayas) y Babahoyo (Los Ríos), que representan al 65% de los pagos pendientes de febrero.

La institución indicó que el 3 y 4 de abril se cancelaron $ 407.386,01 en Daule. El primer pago fue a 23 agricultores de Babahoyo luego de la mesa técnica del arroz que se efectuó en la planta de silos fijos de la UNA EP en Daule.

El jueves se canceló un $408.886,67. Sus beneficiarios también fueron arroceros de Daule y Babahoyo. “En los próximos días se acreditarán otros valores”, afirma un comunicado.

Pese a ello, sigue la inconformidad en una parte del sector. Ayer, por cinco horas, un grupo de 200 agricultores de la parroquia Tarifa, de Samborondón, bloqueó la salida de dicho sector como medida de protesta por los bajos precios que se paga por la gramínea.

Los productores tenían como objetivo interrumpir el tránsito en el puente de la Unidad Nacional, pero el resguardo policial evitó el avance de la marcha.

En el sitio se registraron desmanes, que provocaron que dos arroceros fueran detenidos, además de unos seis productores heridos. Los agricultores aseguraron que en la actualidad la saca de 200 libras de arroz en cáscara está entre los $ 20 y $ 27, por lo que solicitan al Ministerio de Agricultura hacer respetar el precio mínimo de sustentación, que es de $ 35,50.

También solicitan que, a puertas de la cosecha de invierno, la UNA EP tenga sus silos vacíos para captar sin problemas el grano. Además piden más controles en los precios de los insumos.

Juan Carlos Camba, productor, dijo que debido a los bajos precios “hay agricultores endeudados con los bancos que no saben cómo cumplir con esos pagos”. Pasadas las 12:00 los arroceros levantaron la medida y la fuerza pública despejó la vía. Minutos después se instaló una mesa de diálogo entre los dirigentes y Patricio Piedra, asesor del ministro Rubén Flores.

“Hoy por hoy con el ministro Flores trabajamos en un marco legal para el control de las piladoras porque también son responsables de esta situación. Dicho marco legal estaría en ocho días, el cual beneficiaría a los agricultores”, señaló.

En Daule también un grupo de agricultores se concentró en los exteriores de la UNA EP y bloqueó la vía por varios minutos para solicitar medidas urgentes a favor del agro.

Sin embargo, hubo agricultores que no se unieron a la medida, como René Herrera, quien dijo que el sector espera que los acuerdos de las mesas técnicas tengan efecto. “Esperamos que se cumpla lo prometido; hemos decidido no salir a las calles, pero si no hay resultados se les va a venir un caos social”, enfatizó. (I)

