Detalles Publicado el Jueves, 05 Abril 2018

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, emitió un comunicado sobre el programa económico presentado el día lunes por el presidente Lenín Moreno, en donde reconoció que tiene conceptos y caminos correctos pero falta detallar el cómo, el cuándo y procedimiento transparente para verificar el cumplimiento.

Además, insiste en la necesidad de volver a los arbitrajes internacionales para que haya seguridad jurídica e inversión.

A comunicación el texto íntegro:

1.- No hubo el clásico “paquetazo”. Al fin se ha comprendido que sacar dineros de los bolsillos del pueblo para seguir engordando al Estado atenta contra la prosperidad de los ciudadanos y no resuelve el problema.

2.- Fortalecer al sector privado, en especial a las exportaciones y a la dolarización, es una meta importante. No estamos de acuerdo con nuevos aranceles, pero hay que reconocer que no solo que no se han aumentado los impuestos, sino que se elimina el anticipo al Impuesto a la Renta, se prevé una reducción gradual del Impuesto a la Salida de Divisas y se suprimen también multas, intereses y recargas.

3.- También hay estímulos a las inversiones y exportaciones, alianzas público-privadas (con supresión de trámites engorrosos); nuevas formas de contratación laboral; exención del Impuesto a la Renta y Salida de Divisas; crédito productivo…Al respecto, insistimos en la necesidad de volver a los arbitrajes internacionales, sin los cuales no habrá seguridad jurídica ni inversión.

4.- Es vital el equilibrio fiscal y el financiamiento público. Se promete mejorar los ingresos vía renegociación de preventas y contratos petroleros, extensión del plazo de la deuda y reducción de intereses, así como rebajar el gasto público superfluo o innecesario.

5.- En síntesis, conceptos y caminos correctos, pero falta detallar el cómo, el cuándo (que debe ser rápido) y un procedimiento transparente para verificar el cumplimiento del programa.

Nosotros nos estamos ratificando, una vez más, en la posición que sostenemos y ejecutamos hace muchos años.