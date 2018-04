1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (2 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Abril 2018

La ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, explicó varios puntos del programa económico anunciado el lunes por el presidente de la República, Lenín Moreno, para la estabilización fiscal y la reactivación productiva.

En el sector fiscal se busca que el déficit pase de 5,64% en 2018 al 2,47% en 2021. "Es una meta muy importante, muy fuerte, pero creemos que estamos en la capacidad de hacerlo y, de cara a las medidas que tomamos, lo vamos a lograr", apuntó Viteri en rueda de prensa.

La funcionaria recalcó que se ha diseñado el programa en función de "rescatar lo que ya tenemos y aún no se concreta". Reiteró que no se incrementarán impuestos.

Insistió en que es necesario ser más eficientes y reducir el gasto público. Dijo que se fomentarán las exportaciones, incentivarán las nuevas inversiones y ampliarán el acceso a crédito productivo y a créditos de inversión.

Precisó que se generarán condiciones de seguridad para el desarrollo empresarial. También se eliminará el cálculo del impuesto mínimo del anticipo al Impuesto a la Renta, a partir del ejercicio fiscal 2019.

En cuanto al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), indicó que, en la medida en la que mejore el saldo de la balanza de pagos privada, será reducido gradualmente.

El programa económico contempla también la simplificación de trámites con el propósito de impulsar la producción y dinamizar la economía.

Mencionó como muy importante el fomento de la Economía Popular y Solidaria como eje central de la reactivación productiva y la inclusión económica, en beneficio de los ecuatorianos. "Necesitamos recuperar la capacidad de generar nuevos empleos", apuntó.

Viteri explicó que se tiene proyectado para este año, $1.663 millones de ingresos por eficiencia recaudatoria, tanto del SRI como de aduanas. Aquí mencionó la medida de incremento temporal de techos arancelarios, de acuerdo a lo que determina la Organización Mundial de Comercio (OMC).

"Pensamos tomarla hasta en 375 partidas (de bienes de consumo importados)", dijo la ministra al explicar que la medida que debe pasar por el Comité de Comercio Exterior (Comex), donde habrá una última evaluación, tratando de no afectar materias primas, bienes y capital, y que no exista discriminación en el origen de los productos. La medida, dijo Viteri, recaudaría $ 288 millones en 2018.

Recalcó que es complementaria a la determinación de una base de la valoración efectiva de las importaciones.

En la rueda de prensa, la funcionaria se refirió a la estrategia integral del manejo de la deuda pública. En cuanto al tramo multilateral, explicó que la estrategia es mejorar las relaciones para a su vez mejorar cupos y flujos netos.

Mientras que con la deuda externa bilateral, se busca mejorar condiciones poco favorables y "sentarse a negociar con quienes tengamos que hacerlo". Viteri fue enfática y señaló que "nuestra mayor deuda en este tramo es con China".

"No es que soy amiga de los chinos, soy defensora y la más convencida y ferviente admiradora de Ecuador, y como ecuatoriana no me voy a dejar de sentar con los chinos para renegociar ese tramo de la deuda".

Sobre la deuda comercial, mencionó el manejo de pasivos y operaciones estándar. Señaló que esta costará mucho más por su origen, pero "vamos a hacer el esfuerzo y lograr mejoras en el tramo".

En otro punto, la ministra se refirió a la optimización del sector público. Dijo que se han evaluado varias alternativas y que el objetivo es cumplir con ser más eficientes. Alrededor de $ 600 millones representaría la eliminación de ministerios, subsecretarías, entre otros. Sobre este punto dará mayores detalles el martes. (El Telégrafo)

Presentación del programa económico by Ecuadorenvivo