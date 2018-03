1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Marzo 2018

El presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Patricio Alarcón, afirmó que el gobierno de Lenín Moreno debe retomar la sostenibilidad fiscal, fortalecer la dolarización y devolverle competitividad al sector privado.

“Necesitamos un anuncio que tope los puntos básicos, es decir, que tenga objetivos claros: ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno?, ¿a cuánto va a bajar el déficit fiscal? ¿Al 2%, al 1,5%? Necesitamos entender en materia del gasto, en cuánto realmente se puede reducir el gasto, en 10%, en 15%; necesitamos objetivos medibles y claros”, indicó.

Alarcón consideró las prioridades el plan económico que anunciará el próximo lunes 2 de abril el presidente Moreno deberán ofrecer “objetivos claros” en material fiscal, reducción del gasto público y evitar el incremento de impuestos.

Apuntó que, en el caso de la búsqueda de medidas para incrementar tributos o impuestos en el país, el ejecutivo tendría dificultades para negociar una reforma tributaria en la Asamblea Nacional, por el el balance actual de fuerzas políticas entre el Partido Social Cristiano (PSC), el Movimiento CREO y los asambleístas considerados ‘correístas’.

"Obviamente sabemos que la fórmula no está en incrementar impuestos, la fórmula no está en incrementar la tramitología, no está en frenar las importaciones, porque si esa fuera la fórmula, hubiéramos salido adelante con el Gobierno anterior y eso es claro”, señaló .

El representante de la CCQ aseveró que el Estado ecuatoriano atraviesa una situación donde se requiere mucha liquidez, presuntamente por “hueco fiscal” que generaron las medidas tomadas durante el Gobierno anterior.

En su opinión, el Gobierno debe tener la prioridad de generar los 250 mil fuentes de trabajo que prometió durante la campaña presidencial, además de la necesidad de incrementar las exportaciones petroleras, no petroleras y la atracción de inversión directa extranjera en el país.

“Lo que busca el inversionista (extranjero), el empresario local es estabilidad jurídica, reglas claras y a largo plazo, y así creemos nosotros que debe proceder el Gobierno”, indicó.

El también Máster en Administración de Negocios (MBA) resaltó “lo positivo” y buenas señales que ha dado el Gobierno ecuatoriano y su apertura al diálogo con diversos Ministerios y sus máximos representantes, como el caso del de Comercio Exterior e Inversiones, el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) y el Ministerio del Trabajo.

“Son buenas señales para el sector empresarial, con ellos debemos trabajar para atraer más inversión", dijo y apuntó que con no hubo un acuerdo fue con el equipo económico. "En los próximos días nos vamos a reunir con la nueva ministra de Finanzas (María Elsa Viteri) para plantear nuestra posición”, adelantó al señalar que la titular "ha mostrado mucha apertura" y ha escuchado las diferentes propuestas del sector empresarial.

Manifestó que el gremio empresarial no está de acuerdo con aranceles y con más regulaciones a la importación, pero sí en bajar el gasto (público) y "en renegociar la deuda onerosa que tenemos"; "sí estamos de acuerdo en poner el hombro y trabajar juntos con el Gobierno”, expuso. (Andes)