Detalles Publicado el Lunes, 26 Marzo 2018

Carlos De la Torre tuvo que abandonar su oficina en el Ministerio de Finanzas y esa preciosa vista que ofrecía de la capital. Ahora, desde una de las aulas para maestros de la Universidad Católica, en el norte de Quito, aceptó revelar por qué ya no podía seguir siendo parte del Gobierno de Lenín Moreno.

Las divergencias que hay entre los distintos ministros y su nada prometedor diagnóstico de la economía.

Hay un sector, dice, que plantea que la solución son las compensaciones y facilidades al sector productivo. Él cree que primero se deben mejorar los ingresos fiscales.

Usted ha mencionado que su visión llegó a diferir con la del Presidente. ¿Cuál es la visión que predomina en el Gabinete?

Se manejaban diferentes; una de ellas, la mía, desde una perspectiva técnica orientada al interés nacional. Otras visiones, respetables, pero con propuestas que considero no corresponden al momento en que estamos viviendo. Mi visión resultaba divergente en algunos casos y era ya momento de ‘dar un paso al costado’ para dejar al Gobierno dentro de su línea.

¿Cuáles fueron los puntos de divergencia?

Había posiciones distintas respecto al mismo diagnóstico de la economía. Yo planteaba que existen dos riesgos importantes: la sostenibilidad de la dolarización y la sostenibilidad fiscal. Esos riesgos merecen atención prioritaria.

Resueltos, podemos avanzar en otras acciones que impliquen un sacrificio fiscal. Es ahí donde había dos puntos de vista, pues otros sectores planteaban entrar directamente con los incentivos, que iban a representar un costo fiscal, en un momento en el que existe un problema por falta de recursos. No podíamos atender las dos cosas simultáneamente.

¿Cuál es la evidencia de los riesgos que menciona?

Las reservas del Banco Central están en permanente descenso y solo se incrementan a través del endeudamiento. Cuando hemos colocado bonos o accedido a créditos, las reservas se han incrementado. Esas reservas son las que permiten a nuestra economía cumplir sus pagos en el exterior; es decir, que son un elemento muy importante en la sostenibilidad de la dolarización.

¿El sector público sostenía nuestro sistema monetario?

Resulta que es el sector público el que está trayendo los dólares. Los mecanismos a través de los cuales el sector público trae los dólares son: una balanza comercial petrolera positiva, el petróleo está manejado a través de empresas públicas; y, segundo, el endeudamiento externo.

Y es el sector privado el que nos está sacando las divisas con una balanza comercial no petrolera deficitaria. Estamos importando mucho más de lo que exportamos y el crecimiento de las importaciones en estos meses ha sido enorme. Tenemos que gestionar ese nivel tan alto de importaciones.

¿Reducir las importaciones hasta qué punto?

De ninguna forma se piensa que las importaciones tendrían que eliminarse. Son importantes en toda economía, pero tienen que ser complementarias a la producción, no sustituirla.

¿Cree necesario tomar medidas drásticas como las salvaguardias?

Hay diversos mecanismos, sí.

Pero esa fue una medida de mucho impacto en el sector empresarial…

Las salvaguardias permitieron sostener el flujo de divisas hacia el exterior cuando Ecuador vivió una situación compleja. Ahora, existen otras medidas no tan drásticas.

Tenemos la posibilidad de incrementar aranceles hasta los techos considerados por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

¿Cuánto más?

Habíamos planteado un incremento de 375 partidas. Esto tendría un doble beneficio: contener las importaciones y generar ingresos fiscales.

¿Está en riesgo la dolarización?

Es un riesgo creciente. Si no se toman las medidas adecuadas, si dejamos pasar el tiempo, podría colapsar. No estamos en una situación de gravedad en este momento pero avanzamos cada vez a que se vuelva más complicado.

El Ministerio de Comercio propuso la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas ¿Esa fue otra de las divergencias?

Sí. Ahí yo tuve algunos debates, no encuentro una justificación técnica para esa eliminación.

¿No se impulsa a la dinámica empresarial con eso?

No es cierto. Tenemos evidencia de que eso no funcionó en Ecuador. En 2010 se redujo el Impuesto a la Renta a las sociedades del 25% al 22% y no vimos que se haya generado más empleo, ni más producción. Lo que genera es más utilidades para las empresas.

¿Por qué no se eliminó el anticipo del Impuesto a la Renta? Fue incluso un pedido empresarial en el Consejo Consultivo.

Se eliminó para las microempresas. Para las grandes no, porque no necesitan oxígeno financiero a costa de recursos públicos.

¿Se puede sostener el Fisco en las actuales condiciones?

En los últimos días, la Caja Fiscal está en niveles más bajos de lo que debería según la programación que hicimos. Las reservas internacionales también están bajando rápidamente.

Esto implica que los recursos en caja podrán ser utilizados hasta unas semanas más y de ahí tendrán que buscarse mecanismos para tener más recursos.

¿Sugiere más deuda?

Ahí el problema. Lo que puede resolver esta situación es una colocación de bonos en las próximas semanas, quizás para mayo, pero hay otro inconveniente y es que estamos muy cerca del techo.

El límite de endeudamiento no nos da para resolver el problema de la Caja Fiscal.

¿Cuál es la alternativa?

Fuera del techo de la deuda, porque se trata de un tema legal que tiene connotaciones políticas, con un buen programa fiscal sí se puede revertir la situación aun pasándonos del techo.

El establecimiento de un techo es totalmente antitécnico. La deuda no es un problema en términos del monto en relación al PIB, sino que se puede volver un problema en plazos y costos financieros asociados.

¿Cuánto tiempo necesitamos para revertir esta situación?

De dos a tres años. No puede hacerse en menos tiempo, a menos que se apliquen medidas de shock, con un costo social gravísimo.

En el tema político, el contralor, Pablo Celi, dijo que le solicitó información que no le fue entregada.

Cuando inició el examen de deuda en el Ministerio de Finanzas yo di todas las facilidades. Se les dio equipo, se les dio una oficina y se dio instrucciones al personal para que dé todas las facilidades.

El problema se dio en que había algunos documentos bajo reserva que la Contraloría solicitó sacar copias y ahí tuvimos un inconveniente, el equipo del Ministerio manifestó su preocupación, pero la Contraloria siempre tuvo acceso.

¿Qué se hizo al respecto?

Trasladar la custodia de los documentos para que la reserva pasara a responsabilidad de la Contraloría.

¿No se estaba protegiendo a algún exfuncionario?

Aquí no queremos proteger a nadie.