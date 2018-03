1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 23 Marzo 2018

La ministra de Industrias y Productividad, Eva García Fabre, manifestó que la vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes de Ecuador con la Unión Europea ha permitido el aumento de exportaciones de productos ecuatorianos hacia ese continente.

Lo aseveró en el conversatorio “Relaciones Unión Europea – América Latina”, desarrollado en Quito y que contó con la presencia de la Delegación de la Comisión de la Unión Europea y representantes del sector productivo ecuatoriano y la academia.

“Entre el 2016 y 2017 las exportaciones de bienes en el Ecuador crecieron un 12%, alcanzando más de 3 mil millones de dólares. Los principales socios comerciales de este bloque son España e Italia, seguido por Alemania, a quienes se exporta aproximadamente US$1700 millones de dólares”, expresó la Ministra.

Añadió que entre lo exportado, destacan productos agroindustriales como conservas de pescado (atún) con exportaciones por un total de US$718 millones; café industrializado con US$ 63 millones; jugos y conservas de frutas con US$ 60 millones; y, elaborados de banano con US$ 45 millones.

“La Unión Europea se ha convertido en nuestro socio comercial más importante para las exportaciones no petroleras, así como un mercado fundamental para los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS), bajo la modalidad de Comercio Justo”, acotó.

En referencia a los temas del conversatorio, la Ministra García indicó que América Latina y el Caribe tienen grandes aportes que evidenciar y explicó que el diálogo fluido que actualmente se mantiene, busca consolidar relaciones estratégicas, pensando siempre en el bienestar de los pueblos.

Finalizó su intervención, reafirmando la confianza del Gobierno Nacional con el acuerdo comercial y expresó que con la Unión Europea se puede construir, conjuntamente, un horizonte de oportunidades reales de crecimiento económico.