El Telégrafo de Guayaquil

Detalles Publicado el Miércoles, 14 Febrero 2018

Wilson Vera, representante de la entidad, aclara que el bitcoin no es aceptado en Ecuador. Emprendedores crearon un cajero especial para adquirir esta divisa.

Ante la fiebre del bitcoin que experimenta el mundo desde finales del año pasado y debido a las recientes denuncias de estafas relacionadas con la criptomoneda en Ecuador, las autoridades económicas advierten que su uso no está permitido en el país e invitan a la ciudadanía a mantenerse alerta.

¿La razón? La Junta de la Política de Regulación Monetaria y Financiera no ha emitido disposición alguna que reconozca al bitcoin o a cualquier otra criptomoneda.

De acuerdo al artículo 98, inciso 3, el Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe la circulación y recepción de moneda y dinero sin el aval de la Junta.

En términos sencillos, las criptomonedas no son admitidas en Ecuador como instrumento para la compra y venta de bienes o servicios.

Wilson Vera, delegado del Ejecutivo ante la Junta Monetaria, explicó que un mecanismo de pago debe tener como característica principal la aceptación generalizada en establecimientos comerciales y entre los usuarios. Además, no genera grandes variaciones en su precio.

El auge mundial del bitcoin se debe al nivel especulativo que alcanzó en los mercados financieros. Su mejor momento llegó a inicios de 2018 cuando su cotización rozó los $ 20.000.

Este precipitado ascenso hizo que cientos de personas se vieran tentadas a invertir fuertes cantidades de dinero a través de redes que prometían una importante rentabilidad en muy corto plazo.

Más de 1.500 indígenas fueron víctimas de una estafa que fue denunciada en Cotopaxi a finales de enero. Hasta el momento las autoridades no dan con los responsables. Ellos entregaron $ 27.500 a asesores de una plataforma digital que a cambio ofrecía triplicar sus ingresos.

El caso intensificó la campaña de prevención de los organismos regulatorios porque el bitcoin, a diferencia del dólar, no cuenta con el respaldo de una institución formal, ya sea pública o del sistema financiero, que responda en caso de problemas.

“La mayor parte de la gente compró bitcoin en el rango de subida de $ 14.000 y $ 16.000, pero llegó a un momento del tope de la especulación y comienza a romperse la burbuja. No hay ningún respaldo. La gente no tiene a dónde acudir”.

Para evitar este tipo de situaciones, Vera recomendó tener en cuenta que algo anda mal en cualquier operación donde se ofrezca una alta retribución en tiempo récord.

En Quito se instaló el primer cajero de criptomonedas

Si bien el Código Monetario no autoriza el uso de criptomonedas como medio de pago, no hace mención a prohibiciones para hacer inversiones. Aprovechando este vacío jurídico, Danny Ledesma junto a otros 7 emprendedores instalaron el pasado jueves en Quito el primer cajero para comprar y vender criptomonedas en el país, pero no para negociar bienes o servicios. De momento acepta bitcoins, dash y pura con transacciones de hasta $ 100.

Ledesma y su equipo de ‘criptoasesores’ llevan más de un año involucrados en el tema. Aseguró que las criptomonedas son el dinero del futuro porque la plataforma tecnológica en la que se apoyan (blockchain) ofrece más facilidades de intercambio.

Con su proyecto buscan capacitar a las personas para evitar estafas como la ocurrida con los indígenas.

Contiene: 549 palabras Tags: Junta Monetaria criptomonedas

Fuente: El Telégrafo