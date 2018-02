1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 06 Febrero 2018

La Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador pidió la mañana de este martes, 6 de febrero del 2018, la derogatoria total de la Ley de Plusvalía, tras conocerse los resultados de la consulta popular y referendo. Dicha opción recibió el respaldo del 63,6% de los ecuatorianos.

Enrique Pita, presidente de la Federación, refirió que luego del pronunciamiento popular se debe acatar los anexos que establecen que 15 días después de la proclamación de resultados, por lo tanto con el carácter económico urgente el presidente Lenín Moreno deberá presentar el proyecto de derogatoria de la Ley.

“No cabe interpretaciones, no caben omisiones, no caben complementos, no caben gestiones de iluminados, de personas voluntarias o patriotismos que no corresponden para llevar adelante lo que el pueblo ecuatoriano eligió”, acotó.

Pita recordó que la normativa “fue un cáncer” para el sector de la construcción porque desde que fue aprobada –en el 2015- la actividad mermó su crecimiento. Ello, anotó, afectó a la generación de empleo y movimiento económico.

Jaime Rumbea, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador, criticó que hayan voces que están “tratando de vender” que no se necesita de una derogatoria total, sino de un mejoramiento.

“No cabe otra cosa, ese cáncer hay que extirparlo, hay que terminarlo, no se trata de una reforma, se establece de una derogatoria total”, adelantó. Rumbea comentó que para levantar al sector de la construcción se necesita la participación de municipios, Gobierno Nacional e industrias.

Los gremios inmobiliarios y de la construcción están a la espera de que esta medida se refleje en un crecimiento del sector.

La actividad lleva 27 meses con cifras negativas, según datos del Banco Central. Según la Federación de Cámaras de Construcción del Ecuador y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas de Ecuador, esto ocurre porque la ley vigente establece un impuesto del 75% a la ganancia extra que genere la segunda venta de inmuebles.

Fuente: El Comercio