Detalles Publicado el Viernes, 02 Febrero 2018

El Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, aseguró este jueves las petroleras Petrochina, Unipec y Petrotailandia tienen apertura para renegociar los contratos de preventa petrolera.

Dio que en esta semana mantuvieron acercamientos con Petrotailandia en Houston (Estados Unidos).

“Creo que las empresas se han dado cuenta que los términos negociados en el pasado, no son los mejores para el país, que Ecuador necesita otro tipo de cosas, estamos respetando el contrato porque no queremos que se nos considere un país que no respeta sus compromisos” manifestó.

Pérez aclaró que como un contrato es firmado entre dos partes, el Ecuador busca un acuerdo, para lo cual se requiere que, “que haya buena voluntad de los contratistas para sentarse en la mesa y buscar mejores alternativas”.

Sobre las investigaciones a los contratos estatales con esas empresas, que realizan la Contraloría y la Fiscalía General del Estado, Pérez comentó que siguen avanzando y que son las autoridades quienes determinen si existió algún problema con esos contratos. Y que si se encuentra algún inconveniente los responsables “tendrán que pagar con la justicia”.

El ministro dijo que se están revisando temas como el transporte, y que ya hay un preacuerdo al respecto, entre ellos, utilizar distintos barcos y, según la embarcación, pagar la tarifa del transporte del crudo. Insistió en que cambiar esos aspectos será positivo para el país.

Además, se busca reducir el compromiso de volúmenes acordados para liberar crudo con el fin de que posteriormente, se pueda negociar en mejores condiciones para Ecuador. (Andes)