Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 31 Enero 2018

El mes que viene comenzarán los cabildeos en la Asamblea Nacional por las reformas a una ley que tiene dos décadas y que ha quedado “obsoleta” ante los cambios radicales en el mundo bananero, que no tiene ya los mismos protagonistas ni los mismos problemas.

Si antes, por ejemplo, los principales compradores eran Estados Unidos y los países de la Unión Europea, ahora es Rusia, un mercado que marca una diferencia sustancial en relación a los tradicionales. Si antes era El Oro la principal productora, ahora es Los Ríos. Si antes el principal exportador era Noboa, ahora es Dole.

Los mercados han cambiado

“A la presente fecha la Ley de Banano no se ajusta a la realidad”, señala Richard Salazar, administrador de Acorbanec. EE. UU. y la Unión Europea representaban más del 70 % de la exportación; ahora no llegan al 45 %. Hay nuevos mercados como Rusia, Europa del Este, Medio Oriente, cada uno muy diferente; hay mercados que son estacionales, que solo compran en cierta época; otros que compran mitad contrato, mitad spot y otros solo spot. Tenemos que adaptarnos al mercado, no el mercado a Ecuador, como busca la ley.

Siembras de hectáreas

En la ley vigente se prohíbe sembrar. Hace 20 años habían 130.000 hectáreas y en el 2010, cuando se hizo la última reforma, 210.000. Y toda la fruta se exporta, porque la demanda va creciendo. Eso demuestra que la normativa no está ajustada a la realidad. “Se debería, bajo ciertas condiciones de eficiencia, permitir a productores sembrar nuevas hectáreas; lo que hace Ecuador con esta veda es darle paso a Honduras”, señala Jorge Quintana.

Temporadas cambian

La normativa dice que los productores tienen que firmar contratos con los exportadores, pero ahora que el precio spot está a 13 dólares, el doble del oficial (fuera de contrato, libre) ninguno quiere hacerlo. Hay que adaptar esta realidad. El sector exportador y otros gremio sugieren incorporar que una parte de la compra al productor sea spot y los quieren contratos por el 100 % que lo hagan. “Proponemos que al menos un 30 % se puede vender sport”, dice Acorbanec.

Dentro del ente rector, que es el Ministerio de Agricultura, proponen la creación de un Viceministerio del Banano. Será un ente administrativo y operativo para que articule la política pública con los ministerios de Industrias, Trabajo, Comercio Exterior, Transporte. Y enfocarse también a mejorar la productividad sobre todo en los pequeños productores. Este mismo viceministerio coordinaría también el trabajo con las entidades de investigación del país, como el Iniap y el Cibe.

Un precio de mercado

El precio deben fijarlo dos ministerios, el de Agricultura y el de Comercio Exterior. “En los últimos años se ha fijado de una manera más política que técnica comercial”, acota Richard Salazar. El Ministerio de Comercio, a través de Proecuador, tiene reportes constantes de precios en los mercados. La fijación puede mantenerse a través de la mesa. Puede ser con precio establecido para la temporada alta y otro para la época baja. El mercado se mantiene volátil y debe reflejarse eso en la fórmula de fijación.

Más propiedad intelectual

Incorporar el fomento a la Asociatividad de los pequeños productores (el 70 % tiene hasta 30 hectáreas). Y además se busca eliminar el sistema de registro cada cinco años, sino hasta que el productor cambie de actividad o que transfiera el dominio a alguien. Algo parecido sucedería en el caso de los exportadores. Eso eliminará, según los gremios, el exceso de tramitología existente. Esa reducción de trámites incluye la flexibilidad a las operaciones comerciales entre exportadores.

Fuente: Expreso