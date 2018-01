Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 22 Enero 2018

De la ‘Sultana del Café’ apenas quedan recuerdos viejos. En Jipijapa sobreviven apenas dos o tres compradores. El más grande, Colnexa, cerró su factoría hace poco. No hay café y lo poco que sale es caro en relación a lo que cuesta en otros países.

Hace casi cuatro años el Gobierno de Rafael Correa propagó como la espuma publicitaria un programa en el que prometía renovar los cafetales y hacerlos altamente productivos.

Hoy los productores cuentan los detalles de lo que consideran un “fracaso”.

Aunque los promotores de la llamada Minga del Café contradijeron las críticas desde que empezaron (el año pasado), las estadísticas juegan en su contra. En 2014 había 67.872 hectáreas según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En 2016 registró 55.898.

También dicen que han sido auditados y han salido con buena calificación. Lo real es que de enero a noviembre de 2016 se vendieron 22.000 toneladas al mercado externo y en 2017 un 20 % menos. Ecuador recibió 109,6 millones (-18 %).

Los productores y exportadores contaron a EXPRESO que “otro terremoto” ha pasado por la caficultura: deudas que no podrán pagar en el extinto Banco de Fomento, variedades brasileñas que no logran el resultado publicitado en productividad, mal manejo del programa, escaso acompañamiento técnico, desconocimiento del sector.

Lúber Villavicencio, de El Ramito, en la zona sur de Jipijapa, es uno de los que tendrán que pagar 3.500 dólares en total, de los cuales se le vencen los intereses: 400 dólares. Pero solo ha recuperado $ 200 sin contar el pago de la cosecha, ya que la precocidad y productividad de la variedad importada no ha sido tal: no cosechó al segundo año. Tampoco sembró las 3.500 plantas por hectárea que le dieron. Solo trasplantó 600. Y mejor no haber colocado todas. “El material no ha sido como se dijo. No funciona en esa zona de la provincia de Manabí”, manifestó a EXPRESO. Como él, muchos recibieron plantas, pero no las sembraron.

El manual decía que la semilla debía germinar a los 45 días, pero lo hizo a los tres meses y solo un 20 %, acota el técnico Jesús Acuña, que cuestiona el uso de material importado en lugar del nacional.

Su otro argumento técnico es que “no se puede sembrar café a plena luz solar en Manabí. Los técnicos del Ministerio de Agricultura (MAG) no quieren sombra temporal porque así siembran en Brasil, donde hay otras condiciones”.

Nosotros, recalca, estamos en plena línea equinoccial y tenemos que sembrar especies arbóreas que ayuden a mantener los suelos. Allí no disponen de sistemas de riego, como sí los tienen los grandes productores que siembran variedades de arábiga o robusta.

Fernando Parrales, de la Unión (San Eloy), es uno de los 35 miembros de una asociación que sembró café arábigo y que aún espera cosechar, casi cuatro años después. Lo que era una esperanza para una zona que cada vez va quedando más despoblada por la falta de trabajo, es hoy una preocupación.

Según el programa del anterior Gobierno, al segundo año una planta debía producir una libra, Y tercer año, dos, tres, cuatro o cinco libras. “Vamos para el cuarto año rumbo a pagar el crédito y no tenemos cómo salir adelante”, señaló a EXPRESO el caficultor.

Y tampoco tiene opciones de reemplazo, ya que si Lúber Villavicencio quiere sacar 60.000 aguacates debe alquilar un “burrito” y cuando llega al pueblo por cada fruto recibe 10 centavos. Las naranjas también están baratas, como las mandarinas y otras frutas.

Para saber

Importancia

Ecuador llegó a ser el segundo productor de café industrializado en el mundo. Y uno de los primeros en liofilizado.

Mercados

En los 80 el mundo cafetalero vivió su mejor época, tras la implementación de cuotas que mantuvieron los precios.

Empresas

En Ecuador quedan dos empresas: Solubles Instantáneos y El Café. La una en Guayaquil, la otra en Montecristi.

Superficie

La Costa domina

Manabí es la provincia más importante en cuanto a superficie cultivada de café, según la última encuesta del INEC, del año 2016.

Tiene 30.348 hectáreas, de las 55.898 que hay a nivel nacional. La caída en relación al 2015 ha sido sustancial: 12.000 hectáreas se esfumaron del mapa manabita. Sucumbíos está en el segundo lugar.

La variedad que predomina es el arábigo, de mejor calidad y aroma. En el Oriente predomina el robusta.

Los protagonistas

Lúber Villavi-cencio, cafetalero de El Ramito

Tengo cinco hijos. Dos tuvieron que migrar a otra provincia y otra tuvo que salir a Jipijapa a trabajar. Las comunidades están migrando bastante. Ya somos solo 50 en la zona. La mayoría de las casas se quedan con dos personas.

Fernando Parrales, productor de San Eloy

Ha quedado poco café en pie en Manabí, donde antes era toda una fiesta y riqueza la cosecha. La gente está talando los bosques para sembrar maíz y otros productos. Han comprado terrenos y ahora hay un efecto en el medio ambiente.

Jesús Acuña, extécnico del Consejo Cafetalero

Queremos que el Gobierno unifique criterios entre los productores, los exportadores y los industriales para que un proyecto dé resultados, porque el Gobierno no genera trabajo, sino la actividad productiva.

Jóselin Parrales,estudiante universitaria de San Eloy

Yo nací, crecí y quiero seguir en el campo. Estudio Ingeniería Civil en Jipijapa y todos los días regreso a mi casa en el campo, pero lamentablemente la mayoría de los jóvenes se ha ido. Es urgente que luchemos para evitar esta catástrofe.

Pablo pinoargote, director ejecutivo de Anecafé

Es necesario que se trabaje en un plan con variedades nuestras. No hay por qué traer variedades de otros países si en Ecuador tenemos un banco genético y gente capacitada aún vive en la provincia de Manabí.

Askley delgado, industrial y exportador de café

Manabí está sufriendo muy duro. Las iglesias, los cementerios, los caseríos están abandonados. Nadie ha logrado reactivar la caficultura, que llegó a ser una de las actividades generadoras de gran cantidad de divisas y de empleo.

Fuente: Expreso