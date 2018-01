Ministro de Minería

Viernes, 19 Enero 2018

El Ministro de Minería, Javier Córdova, resaltó la importancia de la pregunta seis de la consulta popular y referendo del 4 de febrero, que busca prohibir "definitivamente" la actividad extractiva minera en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

En entrevista con Andes, explicó que con la pregunta se deja sin efecto la salvedad que establece la Constitución para permitir la explotación minera y petrolera cuando un proyecto es calificado de interés nacional por el Ejecutivo, con la aprobación de la Asamblea Nacional.

La pregunta seis del referéndum pregunta a los ecuatorianos: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

¿Qué efecto práctico tiene esta pregunta?

La consulta todavía no está aprobada, pero lo que busca es ratificar lo que ya dice la Constitución, es decir que cuando hablamos de hacer minería de manera responsable, el primer paso es planificar el lugar porque no se puede hacer en todo lado. En Galápagos o en el Yasuní, por ejemplo, no se puede hacer.

Muchos dirán pero se realiza explotación hidrocarburífera, sí, pero es una industria distinta y tiene grandes diferencias. Por ejemplo, el ITT (Ishpingo – Tambococha - Tiputini) si se puede desarrollar en el Yasuní porque existe la tecnología, está la perforación horizontal, por ejemplo. Eso no sucede con en el caso de la minería.

¿Hace falta tecnología o definitivamente está negada la explotación minera en zonas intangibles?

Si tuviéramos conocimiento de que hay un gran yacimiento de cobre en el Yasuní, no podríamos hacer una operación minera porque se generaría un impacto mayor (que el petrolero) en una zona que es ambientalmente mucho más sensible para la industria minera.

Por eso lo que le proponemos a la ciudadanía es definitivamente no hacer actividad minera en zonas que son ambientalmente más sensibles, es el caso de Galápagos, el Parque Nacional Cotopaxi, en general en zonas intangibles y en centros urbanos, para que no tengamos el mismo problema de Zaruma.

La operación minera responsable pasa por la planificación y saber dónde se puede hacer la actividad de manera adecuada y dónde no, por los niveles de fragilidad ambiental.

La Constitución de 2008 ya contempla la protección del medio ambiente y establece un sistema de conservación de áreas protegidas ¿Porque es necesario ratificarlo en una consulta popular?

La pregunta aumenta la protección que ya tiene la Constitución actual. En el artículo 407 se establece que no se pueden hacer actividades extractivas (petróleo y minería) en áreas protegidas y zonas intangibles, pero da una excepción, y permite que el Presidente de la República pueda declarar un proyecto como de interés nacional y si la Asamblea lo aprueba, se puede explotar; este es el caso del ITT.

Con la pregunta incluida en el referéndum, estamos quitando esa opción para la minería, es decir, que queda totalmente prohibido y no hay manera de poder realizar esta actividad en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

Autoridades azuayas han mencionado que Río Blanco y Loma Larga son bosques protectores, aun así existen proyectos mineros en esa zona...

Es muy importante tener claridad sobre lo que dice la normativa ambiental; no es lo mismo área protegida que bosque protector. Los bosques protectores no están dentro de la normativa ambiental, no están incluidos en áreas protegidas, en bosques protectores sí se puede hacer actividad extractiva, sí se puede hacer actividad minera, pero evidentemente con condicionamientos adicionales que pone el Ministerio del Ambiente.

En el proyecto Río Blanco y en Loma Larga lo hemos hablado con Marcelo Cabrera alcalde de Cuenca. Río Blanco no está en el Parque Nacional Cajas, no estamos afectando ninguna área protegida y pese a que puede estar parte del proyecto en un bosque protector, eso no lo prohíbe ni la Constitución ni la ley.

Las organizaciones indígenas cuestionan que no se ha incluido en la pregunta a áreas donde hay aguas subterráneas, páramos, humedales y cuencas de ríos ¿En estas zonas si se podrá realizar actividad extractiva?

El uso del agua, de los recursos hídricos está en la Constitución. Eso ya está protegido y existe una autoridad única del agua, una ley de Recursos Hídricos que antes ni siquiera existía. Evidentemente, pedir que no se haga minería donde exista básicamente cualquier tipo de recurso hídrico, sería prohibir la minería en todo el país, porque en Ecuador existen fuentes de agua en todo el país.

Lo que estamos haciendo es precautelar las zonas que son ambientalmente más frágiles. No es que no nos preocupen los recursos hídricos, al contrario nos preocupan, pero la Constitución ya señala no solo el nivel de prioridad, por ejemplo para el agua de consumo humano; sino que dispone todo el cuidado que se debe mantener.

¿Han tenido acercamientos con estos sectores para lograr acuerdos?

Nosotros hemos hablado; estuve la semana pasada con el prefecto (Salvador) Quishpe, (de Zamora), he estado con Jaime Vargas (presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -Conaie-); mañana (viernes) estaremos en Zamora en una Asamblea donde lo que estableceremos son procesos de diálogo, de coordinación, para que ellos también tengan la tranquilidad y la seguridad de que podemos hacer proyectos con la tranquilidad adecuada, el suficiente cuidado ambiental, en las zonas específicas determinadas para eso.

Fuente: Andes